Después de un arranque de año con varios cortes en la rutina, abril se presenta más plano en el calendario de feriados argentino. Sin fines de semana largos a la vista, muchos ya empiezan a mirar con atención cuándo llega el próximo respiro.
Cuánto falta para el próximo fin de semana largo: calendario de feriados 2026
Tras abril sin pausas extendidas, hay que esperar a mayo para un nuevo finde XL según el cronograma oficial argentino.
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Lo que todos los argentinos quieren saber: cuándo es el próximo feriado de abril 2026
El esquema de feriados en Argentina combina fechas fijas, traslados y días no laborables, lo que genera un calendario que cambia cada año. En 2026, esa lógica vuelve a repetirse y deja algunos meses con varias pausas y otros, como abril, bastante más cargados de actividad.
Para quienes organizan viajes o simplemente esperan un corte en la rutina, conocer el cronograma completo es clave. Los fines de semana largos no solo impactan en el descanso, también mueven el turismo interno y el consumo. Por eso, cada fecha genera expectativa, incluso con bastante anticipación.
Cuándo es el próximo feriado
Según el calendario oficial, el próximo feriado nacional llegará en mayo. Se trata del 1° de mayo, Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes. Esa combinación arma automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada o, al menos, bajar un cambio.
Hasta ese momento, abril no ofrece oportunidades de descanso extendido. Es un mes que, en la práctica, se siente más largo para quienes vienen de semanas con interrupciones. Igual, esta distribución no es casual: responde a cómo quedan ubicadas las fechas en el calendario anual.
El dato no es menor para sectores como el turismo, que suelen anticipar picos de movimiento en estos fines de semana. También para trabajadores y estudiantes, que organizan agendas en función de estos cortes. El finde XL de mayo aparece así como el próximo objetivo en el horizonte.
Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina
El cronograma nacional incluye distintos tipos de feriados, cada uno con características específicas. Esta clasificación define si se trasladan, si generan fin de semana largo o si quedan fijos en su fecha original.
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
- Temas
- Feriados
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