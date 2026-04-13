Cuánto falta para el próximo fin de semana largo: calendario de feriados 2026 + Seguir en









Tras abril sin pausas extendidas, hay que esperar a mayo para un nuevo finde XL según el cronograma oficial argentino.

Falta menos para el próximo feriado que además será fin de semana largo.

Después de un arranque de año con varios cortes en la rutina, abril se presenta más plano en el calendario de feriados argentino. Sin fines de semana largos a la vista, muchos ya empiezan a mirar con atención cuándo llega el próximo respiro.

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El esquema de feriados en Argentina combina fechas fijas, traslados y días no laborables, lo que genera un calendario que cambia cada año. En 2026, esa lógica vuelve a repetirse y deja algunos meses con varias pausas y otros, como abril, bastante más cargados de actividad.

Para quienes organizan viajes o simplemente esperan un corte en la rutina, conocer el cronograma completo es clave. Los fines de semana largos no solo impactan en el descanso, también mueven el turismo interno y el consumo. Por eso, cada fecha genera expectativa, incluso con bastante anticipación.

Dia del trabajador.jpg Cuándo es el próximo feriado Según el calendario oficial, el próximo feriado nacional llegará en mayo. Se trata del 1° de mayo, Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes. Esa combinación arma automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para una escapada o, al menos, bajar un cambio.

Hasta ese momento, abril no ofrece oportunidades de descanso extendido. Es un mes que, en la práctica, se siente más largo para quienes vienen de semanas con interrupciones. Igual, esta distribución no es casual: responde a cómo quedan ubicadas las fechas en el calendario anual.

El dato no es menor para sectores como el turismo, que suelen anticipar picos de movimiento en estos fines de semana. También para trabajadores y estudiantes, que organizan agendas en función de estos cortes. El finde XL de mayo aparece así como el próximo objetivo en el horizonte. Calendario Feriados Freepik Freepik Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina El cronograma nacional incluye distintos tipos de feriados, cada uno con características específicas. Esta clasificación define si se trasladan, si generan fin de semana largo o si quedan fijos en su fecha original. Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

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