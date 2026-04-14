Sorpresa en Buenos Aires: por qué es feriado el 15 de abril de 2026 + Seguir en









Esta fecha especial impacta en la rutina de algunas localidades pero genera dudas sobre su alcance dentro del territorio bonaerense.

Esta fecha especial modificará la rutina de dos localidades. Freepik

Todos los años, el calendario de feriados cuenta con fechas que no siempre tienen impacto en todo el país. Algunos días especiales solo se aplican en determinadas localidades, lo que hace que muchos duden quiénes son lo que pueden reorganizar su rutina y planificar actividades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En abril de 2026 aparece uno de esos casos, ya que mientras la mayor parte del país sigue con su agenda habitual, en ciertos puntos de la provincia se establece un día no laborable por motivos históricos, como el aniversario de la creación de sus comunidades.

Feriado día libre relax descanso El 15 de abril será una fecha muy especial para dos localidades bonaerenses. Pexels A qué se debe el feriado del 15 de abril de 2026 El 15 de abril de 2026 no es un feriado nacional en Argentina, pero esta fecha alcanza a dos localidades de la provincia de Buenos Aires, debido a que corresponde con sus celebraciones fundacionales.

Uno de los casos es Esteban Agustín Gascón, una pequeña localidad del partido de Adolfo Alsina. Allí se recuerda la inauguración de la estación ferroviaria en 1907, el mismo hecho que impulsó la llegada de sus pobladores y el crecimiento del asentamiento. Esto marcó el inicio de su desarrollo como comunidad organizada.

Por el otro lado, la localidad de Arroyo Corto también conmemora su fundación en la misma fecha. Este pueblo del partido de Saavedra fue creado el 15 de abril de 1884 por Juan Biga y Benigno Gossetti. En sus inicios se lo conocía como "La Torinesa", en referencia a los inmigrantes italianos provenientes de Turín.

Con la llegada del tren, el lugar adoptó su nombre actual y continuó con su crecimiento hasta llegar a la actualidad, donde mantiene una fuerte identidad cultural, con celebraciones que incluyen actos oficiales, desfiles y actividades comunitarias. En ambas localidades, el aniversario se suele tomar como asueto administrativo para el sector público municipal. Esto significa que las oficinas y dependencias locales permanecen cerradas, aunque la medida no se extiende al resto del país ni a toda la provincia. Calendario feriado vacaciones mujer Dos localidades de la provincia de Buenos Aires gozarán de un día libre único. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados