Nuevo fin de semana largo en abril 2026: el feriado que millones esperaban + Seguir en









Muchos miraron de reojo el calendario y se encontraron con una novedad que les permitirá disfrutar de un descanso extendido.

Este finde largo le permitirá a varios poder planificar un viaje rápido. Freepik

Después de Semana Santa, muchos miran de reojo el calendario nacional de feriados en búsqueda de un fin de semana largo para volver a disfrutar de un merecido descanso o planificar una escapada rápida, ya sea con amigos o familia. Si bien no asoma ninguna novedad, muchos no advirtieron una particularidad.

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Es que el cuarto mes del año tendrá una jornada que puede pasar desapercibida, pero es ideal para descansar. Esta fecha se suma al sábado y el domingo para generar un sorpresivo fin de semana largo, aunque no será para todos.

Fin de semana largo feriados Freepik Los fines de semana largos son ideales para planificar una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 17 de abril de 2026 Cabe remarcar que esto no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero sí impactará a nivel local. Es que el viernes 17 de abril será un día no laborable en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que las localidades de Erize, del partido de Puan, y la de Tornquist, de su partido homónimo, celebrarán sus aniversarios fundacionales.

Esto le permitirá tener un fin de semana largo a los empleados del sector público y los del Banco Provincia, aunque no significa que no vayan a adherirse otros trabajadores. En el sector privado aún están a tiempo de confirmar si formarán parte de la jornada, ya que existe esa posibilidad si sus actividades se ven afectadas por este festejo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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