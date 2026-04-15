Después de Semana Santa, muchos miran de reojo el calendario nacional de feriados en búsqueda de un fin de semana largo para volver a disfrutar de un merecido descanso o planificar una escapada rápida, ya sea con amigos o familia. Si bien no asoma ninguna novedad, muchos no advirtieron una particularidad.
Nuevo fin de semana largo en abril 2026: el feriado que millones esperaban
Muchos miraron de reojo el calendario y se encontraron con una novedad que les permitirá disfrutar de un descanso extendido.
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Sorpresa en Buenos Aires: por qué es feriado el 15 de abril de 2026
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Cuánto falta para el próximo fin de semana largo: calendario de feriados 2026
Es que el cuarto mes del año tendrá una jornada que puede pasar desapercibida, pero es ideal para descansar. Esta fecha se suma al sábado y el domingo para generar un sorpresivo fin de semana largo, aunque no será para todos.
Por qué es feriado el 17 de abril de 2026
Cabe remarcar que esto no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero sí impactará a nivel local. Es que el viernes 17 de abril será un día no laborable en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que las localidades de Erize, del partido de Puan, y la de Tornquist, de su partido homónimo, celebrarán sus aniversarios fundacionales.
Esto le permitirá tener un fin de semana largo a los empleados del sector público y los del Banco Provincia, aunque no significa que no vayan a adherirse otros trabajadores. En el sector privado aún están a tiempo de confirmar si formarán parte de la jornada, ya que existe esa posibilidad si sus actividades se ven afectadas por este festejo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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