El Gobierno decretó feriado el 14 de abril de 2026: quiénes son los afortunados que podrán aprovecharlo + Seguir en









La fecha solo impactará en la rutina de algunas zonas, donde los beneficiados van a poder cortar semana.

Un inesperado descanso para miles de argentinos en abril. Imagen: Freepik

El mes de abril cuenta con una agenda llena de fechas especiales que modifican la rutina en distintos puntos del país. A pesar de no ser parte del calendario nacional, varias localidades de la provincia de Buenos Aires suman feriados que cambian el ritmo diario.

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Es por eso que ahora aparece un día sorpresa que cortará la semana en dos sectores del territorio bonaerense por la celebración de un nuevo aniversario de su creación y solo lo podrán aquellos que vivan allí. Esta fecha es una gran oportunidad para ponerse al día con tareas atrasadas o descansar del intenso día a día laboral.

Feriado descanso vacaciones mujer Abril cuenta con un feriado sorpresa que solo afectará a unos pocos. Pexels A qué se debe el feriado del 14 de abril de 2026 Si bien el 14 de abril de 2026 no figura como día no laborable a nivel nacional, sí tiene impacto en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires que celebran sus aniversarios fundacionales.

Uno de los casos es el de Argerich, un pequeño pueblo que recuerda su creación en 1909. En estas fechas se suelen organizar actos oficiales, encuentros entre vecinos y actividades organizadas por las instituciones locales. La creación del lugar se debe al desarrollo del ferrocarril y a la actividad rural. Durante esa jornada, las autoridades suelen establecer asueto para la administración pública y la educación.

El otro caso es el de Julio Arditi, que celebra su aniversario número 139 en esa fecha y organiza eventos con propuestas culturales, espectáculos musicales y espacios para emprendedores locales, aprovechándolo como un momento de encuentro entre los locales.

Descanso Feriados Freepik Este día no laborable solo impactará en dos localidades. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: 1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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