Chau barreras en el peaje: desde mañana se pagara con Telepase en CABA

La adhesión al sistema es gratuita y permite vincular tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales para el cobro automático.

Las tarifas de los peajes subirán un 5,4% a partir de mayo.

A partir de mañana, las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dejarán de aceptar pagos en efectivo y el TelePASE será el único medio habilitado para abonar los peajes .

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El cobro se realiza automáticamente mediante un dispositivo TAG adherido al parabrisas o a través de la lectura de la patente, con un medio de pago previamente asociado.

La medida fue implementada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y busca agilizar la circulación, reducir las demoras en horas pico y mejorar la seguridad vial. A continuación, conocé como adherirte.

Todas las autopistas de la Ciudad operarán bajo el modelo conocido como "Free Flow" o "peaje sin barreras" , que permite circular sin detenerse.

El sistema funciona mediante la identificación del vehículo en movimiento. Esto puede hacerse de dos maneras: a través de un dispositivo electrónico (TAG) adherido al parabrisas o mediante la lectura de la patente. En ambos casos, el cobro se realiza de forma automática, sin intervención del conductor.

Adherirse es un trámite sencillo y gratuito, que se realiza desde la plataforma del sistema. Solo tenes que seguir estos pasos:

Ingresá al sitio web de TelePASE (https://telepase.com.ar/) Completá el formulario online con tus datos personales (nombre, DNI, e-mail, dirección y número de teléfono) y los del vehículo. Elegí el medio de pago. Puede ser débito automático, tarjeta de crédito o billeteras virtuales como Mercado Pago o Modo. Recibirás un correo electrónico para validar tu cuenta Solicitá el dispositivo TAG y seleccioná cómo queres recibirlo (en tu domicilio o retirarlo por uno de los puntos habilitados) Activá el TAG desde el sitio web de TelePASE en el apartado "Activalo ahora". Pegá el dispositivo en la zona designada del parabrisas del vehículo, detrás del espejo retrovisor, y mantelo presionado durante unos segundos.

También existe la opción de gestionarlo a través de Mercado Pago y pagar los peajes directamente desde el saldo disponible. Esta alternativa permite controlar los consumos desde la app en tiempo real.

En la pantalla de inicio de Mercado Pago, elegí la opción "Ver más" y seleccioná "TelePASE". Ingresá tu patente y tocá "Quiero usar TelePASE" Luego de 24 horas, podés recibirlo a domicilio o retirarlo gratis por los puntos habilitados.

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Para quienes no utilizan frecuentemente las autopistas porteñas, hay una modalidad sin dispositivo que funciona únicamente con la patente. Sin embargo, el cobro es un 50% más elevado por cada pasada, ya que requiere verificación adicional.

En todos los casos, es importante tener en cuenta que la activación puede demorar entre 72 y 96 horas.

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Cuánto salen los peajes en CABA a partir de mayo

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una nueva actualización tarifaria que impactará en las autopistas.

A partir del 1 de mayo, los peajes aumentarán un 5,4%, en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue del 3,4%, más un adicional del 2%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos abonarán $1799,66 ($2879,82 en hora pico) y los vehículos livianos pagarán $4319,63 (o $6121,62 en hora pico).

En el caso de la autopista Illia, el valor para las motos será de $1079,98 (hasta $1295,68 en hora pico) y los autos $1799,66 (hasta $2544,99 cuando hay mayor demanda).