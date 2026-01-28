Un hombre acarició a un elefante marino en La Lucila del Mar y desató indignación + Seguir en









Un video viral capturó a un turista intentando tocar a un lobo marino herido en la playa, lo que provocó gritos, insultos y casi una pelea entre veraneantes.

El momento en el que el turista toca al elefante marino, que decide reaccionar.

Un video que se volvió viral en redes sociales capturó un tenso momento en las playas de La Lucila del Mar, donde un turista intentó acariciar a un elefante marino herido que descansaba en la orilla, provocando una fuerte reacción de otros veraneantes y casi terminando en una pelea física.

Según el registro audiovisual compartido en Instagram y otras plataformas, el animal, un elefante marino con una herida visible que le impedía regresar al mar, se encontraba reposando en la arena cuando el hombre se acercó para tocarlo. El mamífero marino reaccionó abriendo la boca en un gesto defensivo, intentando alcanzar al turista, lo que generó alarma entre los presentes.

Una mujer que presenció la escena intervino inmediatamente, gritando: "¡No lo toques, ¿sos boludo?! Es peligroso, te puede comer". Otros bañistas se sumaron a las críticas, llamando al turista "ganso" y "pelotudo", acusándolo de molestar innecesariamente al animal.

El hombre, lejos de retractarse, respondió con agresividad: "¿Yo lo pateé? Lo acaricié nomás. Me tratás como si fueras la dueña; cerrá el orto y listo". La discusión escaló rápidamente, con insultos cruzados como "gordo pelotudo", y los testigos reportaron que estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento físico.

El video ha generado miles de reacciones en redes sociales, con usuarios condenando la actitud del turista y llamando a mayor concientización sobre el respeto a la vida silvestre. Incidentes similares se han reportado en otras playas de la costa atlántica, como Mar del Plata y San Clemente, donde la proximidad de humanos a estos animales ha llevado a situaciones de tensión.

Las recomendaciones de especialistas en caso de encontrar un animal en la costa La Fundación Mundo Marino, organización dedicada al rescate y conservación de fauna marina, emitió recomendaciones claras al respecto: en caso de avistar un animal marino sano, se debe mantener distancia, no acercarse y alejar a las mascotas. Si el ejemplar está herido o con crías, es fundamental no interactuar y contactar de inmediato a un centro de rescate o autoridades locales. Autoridades locales y ambientales recuerdan que hostigar a la fauna marina viola normas de convivencia y seguridad, y podría acarrear multas. Este episodio sirve como recordatorio para todos los visitantes: las playas argentinas son hábitat compartido, y el respeto mutuo es clave para disfrutar de ellas sin incidentes.

