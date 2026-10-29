Encontraron muertos a los dos hermanos que habían desaparecido en Santa Cruz + Agregar ámbito en









Los niños fueron arrastrados por la corriente el domingo 25 de octubre en el sector de La Toma, sobre la Ruta Nacional 40. Tras cinco días de búsqueda, el primer hallazgo se produjo desde un helicóptero y el segundo, cerca de un puente.

Encontraron los cuerpos de los dos hermanos desaparecidos en Santa Cruz: cómo fue el operativo.

Los equipos de rescate encontraron este jueves los cuerpos de los dos hermanos de 10 y 12 años que habían desaparecido el domingo en el río Gallegos, Santa Cruz. El primer hallazgo se produjo durante un sobrevuelo en helicóptero por la zona de Palermo Aike, mientras que el segundo cuerpo fue localizado por personal que participaba de los rastrillajes cerca de un puente.

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Los menores habían sido arrastrados por la corriente el 25 de octubre, cuando se encontraban en un sector conocido como La Toma, a la altura de la Ruta Nacional 40. Desde entonces, distintos organismos desplegaron un operativo para encontrarlos.

Cómo fue la desaparición de los hermanos Según las primeras averiguaciones, los chicos estaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15 años. En un momento, los adolescentes dejaron de verlos y se dio aviso a las autoridades. El llamado al 911 se recibió alrededor de las 16 del domingo.

Los dos menores fueron vistos por última vez en el sector de Palermo Aike, en las inmediaciones de Río Gallegos. La búsqueda se extendió durante varios días y contó con la participación de efectivos policiales, bomberos, personal de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, además de equipos de distintas áreas del Gobierno provincial.

Santa Cruz, conmoción por el hallazgo de dos hermanos que estaban desaparecidos. Asistencia a la familia Durante el operativo, personal de salud y profesionales de Psicología brindaron acompañamiento a los familiares de los niños. Los equipos de emergencia también continuaron con las actuaciones correspondientes tras la localización de ambos cuerpos.

La búsqueda se había concentrado en el río y sus alrededores, con recorridas por tierra y agua y sobrevuelos para ampliar el área inspeccionada. La complejidad del terreno y la fuerza de la corriente dificultaron las tareas de los rescatistas.

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