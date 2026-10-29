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29 de octubre 2026 - 11:30

Varias personas se intoxicaron con gas pimienta en una escuela de Caballito

El incidente ocurrió en una institución educativa ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4900. Personal del SAME y efectivos policiales trabajan en el lugar para asistir a los estudiantes afectados.

El colegio donde se desató la intoxicación por gas pimienta&nbsp;

El colegio donde se desató la intoxicación por gas pimienta 

Un episodio de presunta intoxicación por gas pimienta se registró este jueves en un colegio porteño, donde al menos 17 alumnos resultaron afectados y debieron recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió en un establecimiento educativo ubicado sobre la avenida Rivadavia al 4900. Según las primeras informaciones, una persona habría utilizado un aerosol de gas pimienta dentro de un aula, lo que provocó malestar entre los estudiantes.

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Ante la situación, se desplegó un operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la Policía de la Ciudad, que trabajan en el lugar para atender a los afectados y determinar las circunstancias del episodio.

Varias personas recibieron asistencia médica por la intoxicación

Según el informe del operativo sanitario, 17 personas recibieron asistencia médica en el establecimiento, mientras que una adolescente de 14 años fue derivada al Hospital Durand para una evaluación más exhaustiva.

Ante la situaci&oacute;n, se despleg&oacute; un operativo del Sistema de Atenci&oacute;n M&eacute;dica de Emergencias (SAME) y la Polic&iacute;a de la Ciudad, que trabajan en el lugar para atender a los afectados y determinar las circunstancias del episodio.

Ante la situación, se desplegó un operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la Policía de la Ciudad, que trabajan en el lugar para atender a los afectados y determinar las circunstancias del episodio.

El relevamiento preliminar indicó que entre los afectados se encuentran 13 mujeres y cinco varones, de los cuales 14 son menores de edad y cuatro adultos.

La menor trasladada al centro de salud presentó un cuadro de náuseas y vómitos tras el episodio. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre su evolución médica ni se esclarecieron las circunstancias en las que se produjo la intoxicación.

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