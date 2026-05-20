Mayo termina con varias novedades para los trabajadores, ya que, si bien cuenta con una gran ventaja en el calendario nacional de feriados con el 25 de mayo, también traerá buenas noticias para muchos afortunados de alcance local.
Atención: decretan feriado para el 21 de mayo que afectará solo en Buenos Aires
En la recta final del mes, habrá varios afortunados que podrán disfrutar de un descanso que no esperaban.
-
Los feriados que te darán un descanso extra después del 25 de mayo
-
Antes del 25 de mayo: el inesperado feriado de Buenos Aires que nadie conocía
En este contexto, la jornada tiene un significado especial para los lugareños, debido a que además del asueto vendrá acompañada de festejos. Si bien será durante la semana, permitirá que la espera por los tan ansiados sábados y domingos sea más corta.
Por qué es feriado el 21 de mayo de 2026
Cabe remarcar que este jueves 21 de mayo no formará parte del calendario nacional de feriados y solo tendrá alcance local en un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que la localidad de J.J. Almeyra, perteneciente al partido de Navarro, festejará su aniversario fundacional.
Esto afectará principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia, que podrán descansar durante esa fecha. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos, ya que existe la posibilidad de que sus empleadores decidan adherirse al asueto si las celebraciones afectan a sus comercios o empresas.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados