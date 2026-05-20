Atención: decretan feriado para el 21 de mayo que afectará solo en Buenos Aires + Agregar ámbito en









En la recta final del mes, habrá varios afortunados que podrán disfrutar de un descanso que no esperaban.

Muchos podrán aprovechar esta jornada, que les regalará un día de descanso. Freepik

Mayo termina con varias novedades para los trabajadores, ya que, si bien cuenta con una gran ventaja en el calendario nacional de feriados con el 25 de mayo, también traerá buenas noticias para muchos afortunados de alcance local.

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En este contexto, la jornada tiene un significado especial para los lugareños, debido a que además del asueto vendrá acompañada de festejos. Si bien será durante la semana, permitirá que la espera por los tan ansiados sábados y domingos sea más corta.

Freepik descanso feriados Estas celebraciones le permiten descansar a muchos trabajadores. Freepik

Por qué es feriado el 21 de mayo de 2026 Cabe remarcar que este jueves 21 de mayo no formará parte del calendario nacional de feriados y solo tendrá alcance local en un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que la localidad de J.J. Almeyra, perteneciente al partido de Navarro, festejará su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia, que podrán descansar durante esa fecha. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos, ya que existe la posibilidad de que sus empleadores decidan adherirse al asueto si las celebraciones afectan a sus comercios o empresas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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