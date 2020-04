Detectaron un segundo gato infectado con coronavirus: ¿deben preocuparse los dueños?

El felino no muestra signo alguno de la enfermedad. Desde el departamento de Agricultura y Pesca lanzaron un pedido a los dueños de mascotas que no entren en pánico y no las abandonan ya que no existen evidencias científicas que demuestren que contagian a humanos.

De hecho, el diario South China Morning Post publicó que su dueña se contagió luego de ir a un bar del centro de Hong Kong

El primer caso sucedió en Bélgica la semana pasada. El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de Lieja (este), según explicaron las autoridades sanitarias en conferencia de prensa.

Se trata de "casos aislados" que pueden producirse después de un "contacto cercano entre el animal y el hombre (infectado)", destacó el doctor Emmanuel André, uno de los voceros de las autoridades sobre la crisis por la pandemia.

El virus puede transmitirse del hombre al animal, pero "no hay razón para pensar que los animales puedan ser vectores de la epidemia en nuestra sociedad", insistió el médico, haciendo eco de análisis científicos realizados en todo el mundo sobre el asunto.