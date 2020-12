Horóscopo chino 2021: predicciones para cada animal

Búfalo

Este signo animal cruza su propio año de un período prospero centrado en la construcción, la estabilidad material, y el fortalecimiento de las uniones emocionales. En el amor, la importancia dada a la familia y las tradiciones tiene un efecto beneficioso en las relaciones emocionales y sociales. Algunas oportunidades interesantes en esta área incluso podrían alegrarla atmosfera, especialmente para los solteros. Al Búfalo no debe preocuparle el hecho de que nada se pueda lograr sin esfuerzo en el 2021, ya que la resistencia de este animal es legendaria.

Tigre

El Búfalo, animal correspondiente al 2021, llega para ponerle límites así que lo forzará a dejar de lado lo superficial. Tendrá un rol protagónico en su entorno, pero también será un año de conflictos con mujeres jóvenes ya sea por amores mal correspondidos o por amistades fallidas. Estará irritable y con poca paciencia. Las relaciones amistosas serán pasajeras. Busquen refugio en la naturaleza.

Conejo

De cara al 2021, que para el conejo sería un año moderadamente bueno, si este animal desea mantener su estabilidad sería muy beneficioso no tratar de modificar su existencia. En el trabajo estos pueden ser momentos en los que tendrá que adaptarse a situaciones nuevas y sorprendentes. En el amor este tampoco es el momento de cambiar tu estilo de conquista amorosa. En 2021, el conejo soltero está mejor dejando que las cosas vengan a él al principio. Esto debería permitirle tomarse el tiempo para analizar con calma las oportunidades que se le presentan. Este animal aún debe disfrutar de las alegrías de la vida del año próximo, pero con más parsimonia de lo habitual y siempre alerta, especialmente en lugar o entornos que no solía visitar.

Dragon

Este signo es el más conectado con los secretos de la espiritualidad, que despertó hacia una nueva conciencia. El 2021 le traerá competencia, trabajo con esfuerzo y mal de amores. Por momentos se sentirá agobiado, pero si se mantiene tranquilo su vocación de brillar lo llevará por buen rumbo. Será un año de vaivenes en el amor, a menos que hable con su verdad.

Serpiente

Se espera un año oscilante pero dinámico para este animal, durante el cual no se debe confiar demasiado en su intuición y continuar capitalizando los logros pre-existentes. En el trabajo, es mejor evitar la confrontación con colegas en caso de oposición sobre las estrategias correctas a adoptar. En el amor, la serpiente soltera haría bien en no sofocar a su pareja al querer apretarlo con demasiado amor y protección. Ganará en serenidad compartida. En 2021, la serpiente debe lograr algo esencial y necesario para preservar la armonía de su hogar: el hecho de que ella decida sobre sus elecciones mientras otros duermen, no le da el derecho de entrometerse en su elección, tan lo hable y reflexivo como sus intenciones pueden ser.

Caballo

De cara al 2021, dudarán en formalizar relaciones que no nacen de la pasión sino del compañerismo y el respeto mutuo. Nutrirán más su alma que su cuerpo. Se dedicarán a cuidar a su familia y establecer vínculos sanadores con los que más quiere.

Cabra

De cara a un año en retroceso, es bueno que se protejan de las sorpresas siendo tan cuidadosos y económicos como sea posible. En el trabajo o en lo privado, es mejor que la cabra se abstenga de insistir cuando se enfrenta a situaciones que escapan a la razón. Este animal debe prepararse para defender sus derechos como bienes y que se encargue de que otros no se beneficien impunemente de sus creaciones. Es en 2021 que la cabra puede darse cuenta de las ventajas de decir no a ciertas solicitudes peligrosas. En el amor, se recomienda que una sola cabra sea discreta y no abuse de la generosidad de sus pretendientes, a riesgo de asustarlos. En lo financiero, la cabra debe hacer grandes esfuerzos para evitar cualquier tentación de gastar fuera del presupuesto planificado. La paciencia es la consigna de la cabra, al igual que la prudencia. Cabra no debe alejarse de quienes lo aman y que sabrán como volverlo al camino correcto en caso de un paso en falso.

Mono

Tendrá la oportunidad de aplicar todo lo que aprendió, de dar y recibir, de ser más cauto y más solidario, menos bromista y más cuidadoso con los sentimientos de los demás. Buscará la calma, la naturaleza, el trabajo más estable y más organizado. Se convertirá en un líder positivo en su entorno laboral. Tendrá que decidir cuáles son sus prioridades: la familia, el trabajo, la salud o el bienestar económico.

Gallo

Lo espera un 2021 como año de recuperación, oportunidad y ganancia material, para la felicidad de su familia y amigos cercanos. En el trabajo debe mostrar sus ambiciones y proponerse conquistar nuevas perspectivas de carrera. Al gallo le espera cosechar frutos financieros de sus acciones pasadas. En el amor tiene la oportunidad de afirmar su deseo de comenzar a formar un vínculo sentimental estable. La primavera será favorable gallo quiere casarse o agrandar su familia. Este animal debe ser cauteloso con los objetos afilado si quiere evitar lastimarse inadvertiblemente.

Perro

Será un año de replanteos y nuevas esperanzas. Tendrá que tomar decisiones drásticas: llevar una vida nómade o sedentaria, mudarse o quedarse en su lugar de siempre. Es recomendable para perro que practique yoga, taichí, desintoxicar su organismo, y hasta estudiar una nueva carrera.

Cerdo

Según el horóscopo chino, se espera un 2021 donde las buenas perspectivas profesionales compensan una relativa desaceleración en el amor. En el trabajo, Cerdo logrará silenciar a sus colegas menos intencionados adaptándose efectivamente a todas las situaciones nuevas. Su intuición lo ayudará a tomar las decisiones correctas en los momentos críticos. Esto tiene el efecto de consolidar su reputación y llenar su billetera. El solo en el amor que los eventos no cumplen con las expectativas del único cerdo. El cerdo debe rendirse en ciertas ocasiones, a pesar de su innegable atractivo. Como pareja, debe tener cuidado con los secretos que le han estado oculto en mucho tiempo. En 2021, este animal debe ser más consciente de los defectos de su personaje para corregirlos mejor y ganar serenidad.