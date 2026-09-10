Detuvieron en Merlo al acusado del crimen de Ruth Marful Castro en Ituzaingó + Agregar ámbito en









El agresor, de 19 años, permanecía prófugo tras el ataque armado donde además resultó lesionado el padre de la joven.

El agresor tiene 19 años

La Policía Bonaerense logró capturar esta tarde a Elías Barrionuevo, señalado como el autor del asesinato a tiros de su novia, Ruth Marful Castro (18). El hecho tuvo lugar el martes último en la calle Almagro al 2.500, en la localidad de Ituzaingó, tras una acalorada discusión.

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Durante la agresión, el atacante también disparó contra Jorge González, padre de la víctima, quien sufrió heridas de bala en ambas piernas y permanece fuera de peligro tras ser asistido en el Hospital de Ituzaingó.

Rastreo telefónico y múltiples detenciones Luego de cometer el crimen y darse a la fuga, el sospechoso fue localizado gracias a las tareas de inteligencia solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, que incluyeron el seguimiento de la señal de su celular.

Luego de cometer el crimen y darse a la fuga, el sospechoso fue localizado gracias a las tareas de inteligencia solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, que incluyeron el seguimiento de la señal de su celular. Con el aval judicial, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo procedimientos en la zona oeste hasta aprehenderlo en la vía pública, en la intersección de las calles Bolivia y Mercedes.

Asimismo, las autoridades detuvieron a dos hombres identificados como Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, acusados del delito de encubrimiento por haber brindado refugio al prófugo durante las horas posteriores al ataque.

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