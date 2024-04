Impresionante: intentó subir al tren en movimiento, cayó a las vías y se salvó de milagro

Otro antecedente milagroso

El milagro ocurrido en la estación Moreno tiene un antecedente reciente. En 2022, una joven llamada Candela, de 24 años, sufrió una baja de presión y cayó en el hueco que separa al andén de la formación durante el paso del tren.

Rápidamente, Trenes Argentinos activó el procedimiento por siniestro. Los trabajadores de la compañía estatal pudieron asistirla y, una vez en el andén, la mujer fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada a un centro de salud.

Tren candela.mp4 Dos años atrás, un incidente similar tenía lugar en el línea Belgrano Sur. Trenes Argentinos

“Me bajó la presión y me desmayé. Le quise avisar a una persona que tenía adelante pero no llegué“ explicó en su momento Candela sobre el incidente. “No puedo creer estar viva. Realmente siento mucha alegría”, declaró al recordar el milagro del que fue protagonista.