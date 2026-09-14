Incendio en un edificio de Recoleta: cinco personas fueron asistidas y una debió ser hospitalizada + Agregar ámbito en









El fuego comenzó en el cuarto piso de un edificio de 13 plantas. Tres vecinos se autoevacuaron y una persona fue trasladada al Hospital Fernández.

Cinco personas fueron asistidas por el SAME tras el incendio registrado en un edificio de Recoleta.

Cinco personas fueron asistidas por el SAME tras un incendio registrado este lunes por la mañana en un edificio de 13 pisos de Recoleta. El fuego comenzó en un departamento del cuarto piso, ubicado sobre avenida Callao al 1700, y una de las personas afectadas debió ser trasladada al Hospital Fernández.

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El fuego se inició en un departamento ubicado en el cuarto piso del inmueble y generó una importante cantidad de humo, que rápidamente se propagó hacia los niveles superiores. Bomberos de la Ciudad trabajaron para controlar las llamas y evitar que el incendio alcanzara otros sectores del edificio.

Como consecuencia del operativo, las autoridades dispusieron un corte total del tránsito sobre avenida Callao al 1700, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. También fueron trasladadas grúas para asistir en el rescate de las personas que habían quedado en altura.

El fuego comenzó en un departamento del cuarto piso de un edificio de 13 plantas sobre avenida Callao. X: @VivianRoldan Cinco personas fueron asistidas por el SAME En total, cinco vecinos necesitaron atención médica tras el incendio. Dos de ellos se encontraban en el departamento donde se originaron las llamas y uno debió ser derivado al Hospital Fernández para recibir atención.

Otros tres vecinos lograron autoevacuarse hacia la terraza, donde permanecieron hasta recibir asistencia. Los tres presentaron síntomas por inhalación de humo y fueron atendidos por profesionales del SAME desplegados en la zona.

El humo había avanzado hacia los pisos superiores debido a que el foco comenzó en la cuarta planta de un edificio que cuenta con 13 niveles, lo que obligó a reforzar las tareas para asistir a quienes se encontraban en los sectores más altos. El operativo de emergencia provocó un corte total del tránsito sobre avenida Callao al 1700. X: @MeLlamanIshu Los bomberos controlaron el incendio y realizan tareas de enfriamiento Con el avance del operativo, los bomberos lograron controlar la situación y ya no se registraban llamas en el inmueble. Sin embargo, los efectivos permanecieron en el edificio realizando tareas de enfriamiento para evitar que pudiera reactivarse algún foco. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad, que trabajó junto con los equipos médicos y de emergencia. El despliegue mantuvo afectada la circulación en uno de los sectores más transitados del barrio porteño. Por el momento, no se informó qué provocó el inicio del fuego en el departamento del cuarto piso. Una vez finalizadas las tareas de emergencia, las pericias deberán determinar las circunstancias en las que comenzó el incendio que movilizó a bomberos, policías y personal sanitario durante la mañana.

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