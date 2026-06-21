Incendios en Cafayate: las llamas no dan tregua mientras las autoridades investigan cómo se inició el fuego + Agregar ámbito en









El frente principal se localiza en las inmediaciones de la ruta nacional 68, donde el cuerpo de bomberos voluntarios y la Brigada Forestal de la provincia trabajan coordinadamente para controlar el avance del sector afectado en Salta.

La cartera de Seguridad de Salta amplió el despliegue de recursos humanos y técnicos destinados a la extinción de los incendios forestales. Gobierno de Salta

El viento Zonda reactivó con fuerza el incendio forestal en Cafayate, donde el área destruida ya alcanza las 200 hectáreas. Ante el avance del fuego sobre sectores de bosque nativo, el personal de bomberos y la Brigada Forestal de la provincia de Salta redoblan esfuerzos en el territorio para contener los frentes activos. El Ministerio de Seguridad salteño, liderado por Gaspar Solá Usandivaras, intensificó el despliegue de recursos en la zona afectada, mientras que la Dirección General de Defensa Civil dispuso la activación de la alerta nacional.

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Reportes de la prensa local indicaron que el principal despliegue de emergencia se localiza en las cercanías del aeródromo, a la altura de la ruta nacional 68. Este sector afectado alberga una valiosa biodiversidad de flora nativa, característica de los Valles Calchaquíes.

Recursos y clima actual en el incendio forestal de Cafayate De este modo, para respaldar las maniobras de la administración del gobernador Gustavo Sáenz, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) dispuso el envío de un avión hidrante turbohélice con capacidad superior a los 3.000 litros de agua, además de desplegar personal de la Brigada Nacional especializado en el control de incendios forestales.

A través de un comunicado emitido en la red social X, las autoridades precisaron: “Estos recursos se suman al trabajo que llevan adelante la Brigada Forestal provincial y los Bomberos Voluntarios para contener el incendio, con el apoyo de equipos forestales y camiones cisterna”. Por otro lado, la Dirección General de Defensa Civil advirtió que la severidad de las condiciones meteorológicas actuales constituye la mayor dificultad para frenar el avance del fuego.

En declaraciones a la emisora salteña Radio LUP, Gabriel Domingo, jefe de Bomberos Voluntarios de Cafayate, detalló que ráfagas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora provocaron la reactivación del fuego.

“El daño ambiental es considerable. Estimamos que estamos pasando las 200 hectáreas del área dañada”, lamentó Domingo. No obstante, el socorrista aclaró que el cambio en el estado del tiempo ahora juega a favor de los operativos: “Hoy está fresco y eso favorece que el fuego no avance”, concluyó. Incendios Cafayate El viento Zonda reactivó con fuerza el incendio forestal en Cafayate, donde el área destruida ya alcanza las 200 hectáreas. X Investigan si el incendio en Cafayate fue intencional En paralelo, la justicia de Salta avanza en las investigaciones para determinar el origen del incendio forestal que golpea a Cafayate. Las actuaciones judiciales se iniciaron tras una denuncia formal presentada por la intendenta de la localidad, Rita Guevara, tan solo dos días después de que se detectara el primer foco ígneo en terrenos pertenecientes a la empresa El Monte S.A. En su presentación ante la fiscalía local, la mandataria comunal advirtió sobre el grave impacto ecológico en la región y el peligro extremo al que se expusieron los cuerpos de bomberos durante los operativos. Asimismo, Guevara fundamentó la sospecha de un acto intencional al recordar que esa misma propiedad ya había sido escenario de un siniestro de características similares durante el mes de mayo. En el marco de la causa, testimonios de residentes del sector señalaron la presencia de personas ajenas a la zona merodeando en las cercanías del aeródromo y del parque solar en los días previos. Ante estos indicios, que coinciden con la postura de la comunidad sobre una intervención humana en el inicio del fuego, la fiscal Sandra Rojas mantiene abiertas todas las hipótesis de investigación.

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