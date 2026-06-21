Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH de ANSES

El trámite se realiza mediante la presentación de la libreta, un documento que reúne la información requerida por el organismo.

El pago del 20% retenido se efectúa después de la verificación de los requisitos exigidos por ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) todavía tienen la posibilidad de acceder al dinero retenido por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) durante 2025 . El organismo conserva una parte de la prestación y libera ese monto una vez que las familias acreditan el cumplimiento de determinados requisitos vinculados con la salud, la vacunación y la educación de los menores.

La retención anual equivale al 20% de la asignación y su cobro depende de la presentación de documentación obligatoria. El mecanismo busca verificar que los niños y adolescentes alcancen los controles establecidos por el sistema de protección social.

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años cuyos padres, madres o tutores se encuentran desocupados , trabajan en la informalidad o se desempeñan en el servicio doméstico. Los menores, además, no deben contar con empleo registrado, encontrarse emancipados ni percibir prestaciones contempladas por el régimen de asignaciones familiares. Cada año ANSES exige la acreditación de condiciones específicas para liberar el porcentaje retenido de la prestación.

La Libreta AUH es el documento que permite demostrar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la salud, vacunación y educación de los menores alcanzados por la asignación. ANSES solicita esta documentación para verificar que los beneficiarios cumplieron los controles establecidos durante el período correspondiente.

La presentación resulta indispensable para acceder al pago acumulado que quedó retenido durante el año anterior. Los niños menores de cuatro años deben acreditar los controles sanitarios y el esquema de vacunación obligatorio. En el caso de quienes se encuentran en edad escolar, también corresponde certificar la asistencia al ciclo lectivo respectivo.

La escolaridad constituye un requisito adicional para los menores que cursan estudios formales. Esa información se incorpora dentro de la Libreta AUH mediante la certificación emitida por la institución educativa.

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Cómo generar y presentar la Libreta desde Mi ANSES

El trámite se encuentra disponible a través de la plataforma Mi ANSES. Los titulares deben ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la página web o la aplicación oficial. La generación del formulario únicamente puede realizarse mediante el documento emitido por Mi ANSES. No se aceptan versiones distintas para la carga digital.

Dentro del menú principal, corresponde seleccionar la sección “Hijos” y luego acceder a “Libreta AUH”. Allí el sistema informa cuáles son los apartados pendientes para cada niño o adolescente por el que se percibe la asignación. Cuando alguna información figura incompleta, el usuario debe elegir la opción “Generar libreta”. El sistema permite descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico para su posterior impresión.

Una vez impreso en una sola hoja, el documento debe ser presentado ante las autoridades correspondientes para completar los datos requeridos. Luego será necesario digitalizarlo mediante una fotografía que cumpla con las condiciones indicadas por el organismo.

La imagen debe mostrar claramente las cuatro esquinas del formulario y conservar una buena calidad visual. El papel no puede encontrarse arrugado ni presentar defectos que dificulten la lectura. Posteriormente, el titular debe volver a ingresar a Mi ANSES, dirigirse nuevamente a “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH” para cargar la fotografía y finalizar la gestión.

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Controles obligatorios: ¿Qué firmas necesitás de la escuela y el centro de salud?

La libreta requiere la intervención de las instituciones responsables de certificar la información declarada. Cada apartado debe contar con la validación correspondiente antes de la carga definitiva. El centro de salud debe completar los datos vinculados a controles médicos y vacunación. Esa certificación permite acreditar el cumplimiento de las exigencias sanitarias establecidas por ANSES.

La escuela, por su parte, debe validar la información relacionada con la asistencia educativa cuando el menor se encuentra en edad escolar. Esa constancia forma parte de los requisitos necesarios para liberar el dinero retenido. La opción educación no resulta obligatoria para los hijos menores de cuatro años. En esos casos, el organismo únicamente exige la acreditación de los controles sanitarios y del calendario de vacunación.

La presentación queda correctamente completada cuando las tres casillas correspondientes aparecen marcadas en color verde dentro del sistema.

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¿Cuánto demora ANSES en pagar el acumulado después del trámite?

ANSES permite presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre. El plazo brinda margen para completar la documentación y acceder al cobro del porcentaje retenido. La fecha de presentación influye en el momento en que se acredita el dinero acumulado. Quienes realizan el trámite con mayor anticipación suelen iniciar antes el proceso de validación de datos.

Según la información difundida por el organismo, el depósito puede tardar hasta 60 días en reflejarse en la cuenta del titular una vez finalizada la carga de la libreta. Por ese motivo, resulta conveniente revisar que toda la información se encuentre completa antes de enviar la documentación.