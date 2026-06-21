Santiago Hutter, de ITBA: "La tecnología ya no es un complemento, es el eje de la transformación de los negocios"

El director de la Licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA, analizó cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la educación, el mercado laboral y el liderazgo. En la entrevista con Ámbito, además, explicó qué habilidades demandan hoy las empresas y cómo se preparan los profesionales para competir en la economía del conocimiento.

Santiago Hutter, director de la Licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA, explica cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la educación, el mercado laboral y el liderazgo. Además, analiza qué habilidades demandan hoy las empresas y cómo se prepara a los profesionales para los desafíos del futuro.

La aceleración en los avances tecnológicos y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) están redefiniendo el mundo de los negocios . Con estos cambios, también se reconfigura el perfil de los profesionales que demandan las empresas. En ese escenario, Ámbito entrevistó a Santiago Hutter , Director de la Licenciatura en Gestión de Negocios del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) , quien analizó cómo cambió el mercado laboral, cuáles son las competencias más valoradas por las organizaciones y qué lugar ocupan hoy la creatividad, el liderazgo y el pensamiento crítico frente al avance de la IA .

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Durante la charla, Hutter consideró que "avanzamos hacia un mundo cada vez más abierto y descentralizado" , donde la tecnología "dará mayor autonomía para crear empresas, desarrollar productos y competir globalmente". En ese escenario, las universidades y centros de educación argentinos se insertan con el desafío de combinar conocimientos de gestión con habilidades tecnológicas, pensamiento crítico y capacidad de adaptación para preparar a los líderes que conducirán las organizaciones del futuro.

Allí, la Escuela de Negocios del ITBA se caracteriza por integrar tecnología, innovación y management, con una fuerte impronta emprendedora, una estrecha vinculación con empresas líderes del sector, sumada a una formación orientada a resolver problemas reales mediante el uso de herramientas de vanguardia como la inteligencia artificial. Hutter también destacó que en la actualidad, la Argentina tiene una oportunidad para consolidarse como un referente en la economía del conocimiento.

Periodista: ¿Qué perfil busca formar el ITBA en la Escuela de Negocios?

S.H.: Nuestro perfil está fuertemente marcado por el espíritu emprendedor. Todos los años surgen proyectos que luego logran consolidarse en el mercado y eso forma parte del ADN del ITBA. Más allá de que muchos graduados crean sus propias empresas, también formamos profesionales preparados para liderar organizaciones de cualquier tamaño.

Nuestros egresados se desempeñan en grandes multinacionales, pymes, empresas familiares o emprendimientos propios, siempre con una característica en común: la tecnología atraviesa toda su formación. Buscamos líderes capaces de entender cómo la innovación transforma los negocios y cómo aprovecharla para crear valor.

P.: ¿Cómo logran conectar la formación académica con el mercado laboral?

S.H.: Durante los primeros años los estudiantes construyen una base sólida en gestión y tecnología. Luego comienzan a especializarse mediante materias optativas y recorridos personalizados.

Una de las principales fortalezas es que gran parte de las materias son dictadas por profesionales que actualmente ocupan posiciones de liderazgo en empresas. Eso permite enseñar estrategias que hoy se están aplicando en el mercado y hace que la transición entre la universidad y el mundo laboral sea muy natural.

Además, trabajamos con compañías como SAP, Oracle, AWS y Google, cuyos programas permiten que los estudiantes obtengan certificaciones internacionales antes de graduarse.

Santiago Hutter ITBA Tecnología, negocios e inteligencia artificial atraviesan la formación de los nuevos profesionales. Mariano Fuchila

P.: El ITBA tiene una fuerte impronta emprendedora. ¿Qué lugar ocupan las startups dentro de la formación?

S.H.: El emprendedurismo forma parte de nuestra identidad. Buscamos que los estudiantes aprendan a detectar problemas concretos del mercado y desarrollen soluciones tecnológicas que puedan convertirse en negocios.

Un ejemplo reciente es Lannis, una startup creada por graduados de la carrera que automatiza la liquidación de impuestos para trabajadores independientes y pequeños emprendimientos. Más que reemplazar profesionales, este tipo de desarrollos les permite enfocarse en tareas de mayor valor agregado.

P.: ¿Qué buscan hoy las empresas cuando incorporan jóvenes profesionales?

S.H.: Las organizaciones demandan perfiles híbridos. Ya no alcanza con dominar una tecnología específica; necesitan profesionales capaces de comprender cómo esa tecnología impacta en el negocio y mejora la toma de decisiones.

Ese equilibrio entre conocimientos técnicos, visión estratégica y capacidad de gestión es hoy uno de los perfiles más buscados por el mercado laboral.

P.: La inteligencia artificial está transformando todas las industrias, con un fuerte impacto en la economía y los procesos productivos. ¿Cómo cambió el mundo de los negocios?

S.H.: La inteligencia artificial representa la transformación tecnológica más importante de los últimos años. Nosotros la abordamos desde dos dimensiones: comprender cómo funciona y entender cuál es su impacto sobre los negocios.

Más que reemplazar personas, creemos que la IA potenciará el trabajo, ya que automatiza tareas repetitivas y libera tiempo para que los profesionales se concentren en el análisis, la estrategia y la generación de valor.

Santiago Hutter ITBA Santiago Hutter detalla cómo el ITBA adapta sus programas a las demandas del mercado y cuáles serán las competencias más valoradas en los próximos años. Mariano Fuchila

P.: ¿Cómo incorporaron la inteligencia artificial dentro del aula?

S.H.: Al principio la reacción natural era intentar limitar su uso. Sin embargo, decidimos hacer exactamente lo contrario: incorporarla plenamente al proceso de enseñanza.

Eso elevó significativamente el nivel de los proyectos. Si antes un alumno desarrollaba una página web sencilla, hoy puede construir un e-commerce completo, integrando bases de datos, sistemas de pago e inteligencia artificial. En apenas un año la complejidad de los trabajos creció de manera exponencial.

P.: Además de la IA, ¿qué otras tecnologías transformarán los negocios en los próximos años?

S.H.: Ya estamos trabajando en computación cuántica, que probablemente sea la próxima gran revolución tecnológica. Hoy todavía está en una etapa experimental, pero su capacidad de procesamiento permitirá resolver problemas que actualmente demandan años de cálculo.

La tecnología ya no es un complemento: es el eje de la transformación de los negocios. Nuestro objetivo es que los estudiantes comprendan tanto la tecnología como su impacto sobre los modelos de negocio del futuro.

P.: ¿Cómo se forma hoy un líder en un contexto atravesado por la inteligencia artificial?

S.H.: Un líder debe combinar dos dimensiones. Por un lado, comprender el negocio para identificar oportunidades, transformar procesos e incorporar la tecnología adecuada. Por otro, desarrollar equipos capaces de desplegar todo su potencial.

La inteligencia artificial puede potenciar enormemente el trabajo, pero las decisiones, la creatividad y la responsabilidad seguirán siendo humanas.

Santiago Hutter ITBA La irrupción de la inteligencia artificial está transformando las empresas y también la forma de enseñar. Santiago Hutter analiza el nuevo perfil profesional, el rol del pensamiento crítico y las oportunidades que abre la economía del conocimiento. Mariano Fuchila

P.: ¿Qué habilidades seguirán diferenciando a las personas cuando la IA pueda hacer cada vez más tareas?

S.H.: El pensamiento crítico y la creatividad serán más importantes que nunca. La inteligencia artificial ayuda a desarrollar ideas y acelerar procesos, pero también tiende a homogeneizar las respuestas.

Por eso debemos preservar la capacidad de cuestionar, innovar y tomar decisiones propias. La IA debe ser una herramienta para potenciar el talento, nunca para reemplazar el criterio humano.

P.: ¿Cómo ve el futuro de los negocios y qué consejo le daría a un joven que quiere desarrollar una carrera en este mundo?

S.H.: Creo que avanzamos hacia un mundo cada vez más abierto y descentralizado, donde la tecnología dará mayor autonomía para crear empresas, desarrollar productos y competir globalmente.

El mejor consejo es mantener siempre la curiosidad y la capacidad de detectar problemas que valga la pena resolver. Hoy las herramientas tecnológicas están al alcance de todos. La diferencia ya no la hace el acceso a la tecnología, sino la capacidad de utilizarla para generar valor, construir soluciones y liderar el cambio.