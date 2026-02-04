Los gremios navales de Chubut rechazan aumento del canon pesquero del langostino

Es por una suba del canon pesquero provincial del langostino que pasa de $1.200 a $3.000. Los gremios denuncian que el incremento se debe a que la Provincia estaría pagando las indemnizaciones de trabajadores mal desvinculados de una firma privada.

Conductores navales de Chubut se oponen al aumento del canón pesquero del langostino.

El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), conducido por Mariano Vilar , anunció el estado de alerta y movilización en Chubut junto al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), debido al aumento del 100% del canon pesquero del langostino.

Jorge Maldonado , Secretario Regional en Rawson, informó que “quieren aumentar el canon pesquero del langostino de $1.200 a $3.000,13 por kilo de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2025”, mediante la Resolución 0476/25 de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH).

"La medida -afirmaron-, afecta los gastos de embarcación y los salarios de los trabajadores embarcados, dado que estos pagan un 50% del mismo".

En ese sentido, los gremios denunciaron que esta suba se produciría debido a que la Provincia se estaría haciendo cargo de las indemnizaciones de “trabajadores mal desvinculados” de la firma Red Chamber S.A.

Vilar aseguró que “en una provincia donde el Gobernador va a apoyar la reforma laboral y en donde la única variable de ajuste sigue siendo el bolsillo del trabajador no nos sorprende que se pretendan tomar estas decisiones”.

Maldonado agregó que “nos oponemos totalmente a esto, porque si nosotros podemos hacer el esfuerzo para que la actividad fluya, el Gobierno también lo tiene que hacer”.

“Los compañeros tienen que cobrar las indemnizaciones de la Red Chamber si no los quieren contratar, pero las tiene que pagar el privado, ¿por qué nos tienen que sacar plata a los embarcados?”, concluyó.

Los gremios sostienen que "en caso de que se aplique este aumento podrían tomar medidas de acción directa"

"Si no tenemos una respuesta urgente lamentablemente el conflicto será inminente porque no vamos a permitir que el Gobernador haga y deshaga lo que quiera con el bolsillo de los trabajadores”, finalizó Maldonado.