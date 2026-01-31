Incendios en Chubut: las autoridades aseguran que ya consumieron más de 40 mil hectáreas + Seguir en









El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, compartió el estado actual de la catástrofe climática, y detalló que varios focos se reactivaron en los últimos días. Las autoridades esperan la llegada de la lluvia, luego de máximas superiores a los 30 grados.

La superficie provincial afectada supera las 40 mil hectáreas.

El paso de los incendios forestales en Chubut mantiene en vilo a la provincia, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y pronósticos de vientos, mientras ya 40.000 hectáreas provinciales fueron consumidas por las llamas. Sin embargo, las esperanzas se enfocan en el pronóstico climático de la semana próxima, ya que se esperan varios días de lluvia.

Los puntos de incendio principales del Parque Nacional Los Alerces permanecen activos y, en este escenario, el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut Rubén Oliva confesó que es "imposible frenar" al fuego que azota a regiones como Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia.

"Es imposible frenarlo": más de 40 mil hectáreas afectadas por los incendios en Chubut “Tenemos un frente, una cabeza de fuego que sigue muy activa. Se siguen haciendo muchísimos cortafuegos, anclajes, trabajando con línea directa de agua", explicó el director en diálogo con radio Mitre y agregó que el viernes se vivieron varias "reactivaciones por donde el fuego ya pasó".





Además, subrayó que muchos de los focos "se han reactivado por las temperaturas que llegó a los 36 grados” y que “algo anormal es que durante tanto tiempo tengamos en la Patagonia tantas semanas de temperaturas tan altas”.

La esperanza está puesta en algunas precipitaciones pronosticadas, aunque leves: “Para mañana y pasado hay probabilidades de lluvia, pero en algunos casos no supera el 40%”. La preocupación se extiende a la localidad de Cholila y Oliva detalló la labor de los bomberos, que hacen guardias nocturnas en esos sectores para dar tranquilidad a la población.

chubut “Tenemos un frente, una cabeza de fuego que sigue muy activa", explicaron desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut. Las lluvias, un alivio esperado Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones aisladas que comenzarían por la tarde, en la zona de la catástrofe ígnea, en donde las temperaturas llegarían a los 30°C, y vientos no mayores a los 22 km/h. Por la noche, las ráfagas llegarían a los 50 km/h. Bomberos Chubut Las dotaciones de bomberos voluntarios trabajan sin freno desde iniciado el incendio el pasado 5 de enero. @NachoTorresCH Mañana estaría nublado pero para el lunes llegaría la lluvia a los bosques de Los Alerces, en donde se registra un 40% de probabilidad de precipitaciones que se extendería hasta el viernes por la tarde, con distintas intensidades. El miércoles sería el día más lluvioso: la temperatura máxima no superará los 15°C, en casi toda la semana. Por otro lado, el lunes y martes por la noche, se registrarán ráfagas de viento de hasta 70 km/h, que podrían complicar el trabajo de los brigadistas.