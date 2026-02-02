Emergencia ígnea: la oposición alertó que el DNU de Javier Milei no asigna fondos a las provincias

Mientras las llamas se expanden en la Patagonia, diputados advierten que el decreto del Presidente no asigna partidas para asistir a las poblaciones afectadas. En paralelo, la Casa Rosada anunció el envío de un monto millonario a bomberos voluntarios como si fuese ayuda extra que, en realidad, es el inicio de un trámite para regularizar una deuda que Nación tiene con los cuarteles, por incumplir con la ley.

El jefe de Gabinete había asegurado que, por fuera de Chubut, los incendios estaban "controlados".

La emergencia ígnea declarada vía DNU por el presidente Javier Milei es “puro humo” para los diputados de Unión por la Patria. Mientras las llamas azotan a la Patagonia , con Chubut como epicentro, el texto oficializado el viernes pasado no crea ningún fondo ni asigna partidas específicas para asistir a las poblaciones afectadas , darle soporte a los pobladores, reconstruir obras que se hayan visto dañadas ni darle soporte a los sectores productivos. En paralelo, la Casa Rosada emitió una resolución anunciado el envío de fondos millonario a los bomberos voluntarios pero, en realidad, no era más que la puesta en marcha de un trámite para abonar lo que Nación debe girarles cada año por ley, y saldar la deuda millonaria que el Gobierno mantiene, desde el año pasado, con los más de mil cuarteles de bombero .

Desde el 8 de enero los diputados de Unión por la Patria piden que Nación declare la Emergencia Ígnea en las provincias afectadas por los incendios , con Chubut a la cabeza. El gobierno no acusó recibo de la iniciativa que tiene como principal impulsor al legislador oriundo de esa provincia, José Glinski . Milei tampoco se hizo eco de los reclamos de la oposición: se negó a incluir el asunto en el temario de sesiones extraordinarias, pese a haberlo ampliado para incorporar el nuevo Régimen Penal Juvenil .

Luego de las fuertes críticas que despertó la visita del Presidente a Mar del Plata, donde se subió al escenario y cantó con su expareja Fátima Florez, Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia ígnea por un año en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa.

El diputado socialista Esteban Paulón dijo a este medio que el DNU no asigna fondos específicos para paliar los efectos de las llamas . El texto apenas facilita los procesos de licitaciones y compras; habilita al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para hacerle frente a los incendios, y difiere el vencimiento de algunos impuestos como IVA o Ganancias.

En palabras de la bonaerense Sabrina Selva, diputada de UP, con la oficialización del decreto, los libertarios: “ No asignan un solo peso ni a las provincias, ni a los municipios, ni a la gente . No reconstruye una sola casa ni retribuye las pérdidas a un solo productor. No contempla la enorme tarea que llevaron adelante las y los brigadistas de incendios. No hay un solo peso para la recuperación de bosques nativos que se murieron en el incendio”.

“Puro humo”, sintetizó la diputada en su cuenta de Twitter. Algo similar planteó Glinski, también desde sus redes sociales, para luego dar detalles de lo que incluía la emergencia que impulsó en Diputados a comienzos de enero. “En el Congreso se presentaron proyectos de emergencia integral –que evidentemente ni siquiera leyeron-, pensados desde la Patagonia, que sí contemplaban: asistencia habitacional, ayuda directa a las familias, apoyo a los sectores productivos, reconstrucción económica, y políticas de prevención reales”.

“El Gobierno eligió el camino más cómodo: un decreto sin presupuesto, sin debate, sin compromisos reales. ¡Puro humo! Así, la Patagonia vuelve a ser tierra abandonada”, remató Glinski.

En diálogo con este medio, Selva explicó que el texto “enmarca las emergencias en la ley de riesgo, pero no reasigna ni una sola partida del presupuesto”. Dicho esto, alertó: “Lo que hace es habilitar la negociación caso a caso con cada una de las provincias de cuáles van a ser los recursos que el Estado Nacional va a destina. De nuevo negociando con los ATN y en el medio de la reforma laboral y Ley de Glaciares”. En otras palabras, la diputada deslizó que el Gobierno volverá a usar los Aportes del Tesoro Nacional a cambio de votos de los legisladores que responden a los gobernadores.

De yapa, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo el anuncio del DNU a través de su canal de WhatsApp, aseguró que “el único foco activo es el del Parque Nacional Los Alerces. Los demás incendios se encuentran contenidos, controlados o extinguidos”.

La realidad demostró otra cosa. Tal es así que este lunes, en el Boletín Oficial, el Gobierno incorporó a la provincia de Santa Cruz a la Emergencia Ígnea. Las llamas lejos de estar extinguidas, siguen expandiéndose.

Incendios activos y una respuesta oficial bajo la lupa

“Durante el día de ayer, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la transferencia de más de $100.000 millones destinados a fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, alcanzando a 1062 entidades en todo el país”, anunciaba Adorni, también a través de su canal de difusión.

El funcionario se refería a la resolución que anunciaba el giro de fondos, sin especificar fecha, de la siguiente manera: “Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial o interprovincial en que prestan servicios”.

El asunto es que el anuncio no implicaba el envío de fondos extra a los más de 1000 cuarteles de bomberos que existen a lo largo y ancho del país. Básicamente, la resolución no es otra cosa que la puesta en marcha de un trámite que, por ley, Nación debe concretar cada año. Y, para colmo, parte de esos fondos que el Gobierno anunciaba, corresponden a montos que Nación adeuda desde el año pasado, pese a que el dinero ya se encontraba disponible.

Quien alertó sobre el asunto fue el pampeano Ariel Rauschenberger. “Estos son fondos que obligatoriamente el Gobierno nacional tiene que distribuir, lo obliga la Ley 25.054 del año 1998 modificada en 2014. Esto es lo que se tiene que hacer haya o no incendios, haya o no emergencia ígnea”, explicó el diputado de UP en su cuenta de Twitter.

Esos fondos, vale aclarar, no salen del Tesoro Nacional, sino que se recaudan en base a un impuesto interno que se cobra sobre las primas de seguro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RauschenbergerA/status/2016962630745735501?s=20&partner=&hide_thread=false Respecto de la resolución 91/26 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre asignación de fondos a los Bomberos Voluntarios de todo el país, algunas cuestiones que son importantes aclarar:



— Ariel Rauschenberger (@RauschenbergerA) January 29, 2026

Más adelante, el pampeano agregó: “Son fondos que no los transfieren en forma inmediata sino a medida que se vayan recaudando, lo dice el artículo 8 de la resolución 91/26 del Ministerio de Seguridad nacional. Aunque si realmente les interesara el Sistema Nacional de Bomberos”.

Y remató: “Hoy mismo podrían transferir los más de $ 43.000 millones de que no distribuyeron el año 2025 en concepto de cuarta cuota de ese año, y por lo cual los bomberos aportaron al superávit fiscal del Gobierno nacional”.

En diálogo con este medio, Gabriel Sandoval, bombero bonaerense que viene alertando desde hace meses sobre la deuda que Nación mantiene con los bomberos voluntarios especificó que, hasta la llegada de Milei, esos fondos se giraban en dos tramos: la primera parte entre abril y mayo y, la segunda, entre octubre y noviembre. El segundo tramo correspondiente al 2025 todavía no fue girado y es el que se anuncia en la resolución.

La comunicación de la resolución, en la que jamás se especifica que se trata del cumplimiento de la Ley 25.054, llevó a que los bomberos emitieran un comunicado para clarificar el asunto. “Solo hay enojo”, concluyó Sandoval.