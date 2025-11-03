Incidente en San Juan: vehículos ingresaron sin permiso en La Pampa del Leoncito y causaron daños







La directora de Patrimonio Cultural informó que los autores del hecho ya fueron notificados y recibirán sanciones.

Vehículos ingresaron sin permiso y dañaron la superficie en La Pampa del Leoncito.

El Barreal Blanco, más conocido como La Pampa del Leoncito, es una depresión ubicada en la localidad de Barreal, en el departamento Calingasta y se trata de uno de los sitios naturales más emblemáticos de San Juan. Este domingo fue escenario de un inconveniente que encendió la alarma de las autoridades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las últimas horas, varios vehículos ingresaron al área protegida sin permisos y causaron daños en la superficie, una acción que podría derivar en sanciones para sus responsables. Según explicó Gladys González, directora de Patrimonio Cultural, la situación fue detectada durante la mañana de este domingo 2 de noviembre, por lo que la policía se hizo presente en el lugar.

Qué dijeron las autoridades La funcionaria destacó que los vehículos ya no se encontraban en el lugar cuando llegaron los efectivos policiales, por lo que se realizó un recorrido por la zona junto al intendente para localizar a los responsables. “Ellos no sabían de esto, porque el grupo no había pedido permisos ni en la policía ni en la municipalidad. Comúnmente, cuando hay actividad, se nos comunica”, aclaró González.

pampa del leoncito Además, la directora dijo que existen pautas estrictas para circular en la Pampa del Leoncito y proteger su patrimonio natural. Entre ellas se encuentran respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas como trompos y no ingresar con vehículos de gran tamaño. “Se pueden hacer actividades, siempre que se cuide el bien natural”, señaló. Además, destacó que cuentan con carteles informativos en la entrada recordando las normas de cuidado.

En ese sentido, González explicó: “la ley de patrimonio establece multas cuando se llevan a cabo hechos así. El fiscal es el que tomará la última iniciativa sobre lo que se va a hacer, y si ha habido un daño sobre el bien, y si se hizo con conocimiento o tal vez ellos no sabían que esas actividades no se podían realizar porque son de otra provincia”

Sobre las posibles sanciones, la directora indicó que estas pueden variar según la gravedad del daño y la intención del acto. “Puede ser una multa, una contravención o simplemente una advertencia porque se trató de un error”, detalló. Los autores del incidente ya fueron notificados.

Temas San Juan