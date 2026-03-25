Más de 160 organizaciones impulsan un Plan Nacional de Control del Cáncer en la Argentina

La petición exige un acceso equitativo a prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en todo el país. Así, advierten que la falta de coordinación genera desigualdades profundas entre provincias.

Una red de más de 160 organizaciones de la salud en el país convocan a la ciudadanía a firmar un proyecto para impulsar un Plan Nacional contra el Cáncer en el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero , este 26 de marzo. Así, buscan que se apliquen políticas públicas que garanticen un diagnóstico temprano y un tratamiento equitativo desde una mirada federal.

La petición, impulsada por organizaciones de pacientes y de la sociedad civil en Change.org, exige que la Argentina avance en la elaboración y adopción de un Plan Nacional de Control del Cáncer con enfoque federal, que garantice acceso equitativo a prevención, diagnóstico y tratamiento en todo el país.

La iniciativa es promovida por Unidos x el Cáncer , una red nacional que trabaja de manera colaborativa por la equidad en el acceso a la atención oncológica y por mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer.

Actualmente, en la Argentina se registran más de 130.000 nuevos casos de cáncer cada año y las proyecciones internacionales indican que la incidencia podría aumentar alrededor de un 30% en las próximas décadas si no se fortalecen las políticas públicas integrales.

A nivel global, el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los más frecuentes entre mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, es el cuarto cáncer más común en esta población con alrededor de 570.000 nuevos casos al año. Además, cerca del 90% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios , lo que refleja profundas desigualdades en el acceso a la prevención y al tratamiento.

Embed - Change.org Argentina on Instagram: ""¿TU CÓDIGO POSTAL DEBERÍA DETERMINAR TU SALUD?" Las demoras en estudios y medicación, las diferencias entre provincias y la falta de coordinación en el sistema de salud pueden costar tiempo, calidad de vida y, muchas veces, mucho más. Es por eso que Unidos por el cáncer inició una petición para pedir un Plan Nacional de Control del Cáncer: una política pública federal, sostenida en el tiempo y basada en evidencia, que mejore la prevención, la detección temprana, el acceso a tratamientos y el acompañamiento a pacientes y familias. "En Argentina, atravesar un cáncer no debería depender de la provincia en la que vivís, de tu cobertura de salud o de cuánto puedas resistir la burocracia. Sin embargo, sigue pasando” afirman desde la red. Si queres acompañar este pedido con tu firma, comentá “LINK” para recibir la petición por mensaje privado."

Frente a este escenario, las organizaciones advierten que la falta de coordinación del sistema de salud genera desigualdades profundas entre provincias, demoras en estudios/tratamientos y barreras administrativas.

“Tenemos el conocimiento, los profesionales y las instituciones para enfrentar el cáncer, pero todavía lo hacemos de manera desigual y fragmentada: hoy, las posibilidades de acceder a un diagnóstico temprano o a un tratamiento oportuno muchas veces dependen del lugar donde una persona vive o de su cobertura", denunció la médica (MD, MPH) Julia Ismael.



Ismael, quien también fue directora del Instituto Nacional del Cáncer, detalló que para enfrentar esta enfermedad se necesita, además de avances médicos, "una estrategia integral que articule prevención, detección temprana, tratamiento, cuidados paliativos y sistemas de información, con una mirada federal y sostenida en el tiempo".



En sus palabras, un plan nacional permitiría ordenar prioridades, reducir inequidades y transformar esfuerzos dispersos en "una política pública coherente". La petición propone avanzar en un Plan que funcione como una hoja de ruta para todo el país y garantice:

un registro nacional unificado de pacientes;

diagnóstico oportuno y acceso equitativo a tratamientos;

prevención y detección temprana basadas en evidencia científica;

información clara y acompañamiento integral para pacientes y familias;

continuidad en los cuidados sin interrupciones administrativas ni territoriales;

La iniciativa convoca a ciudadanos, pacientes, familiares y profesionales de la salud a sumar su apoyo para impulsar una agenda pública que permita mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos en todo el país. La petición puede firmarse en https://www.change.org/PlanCancer.

Médicos La iniciativa convoca a ciudadanos, pacientes, familiares y profesionales de la salud a sumar su apoyo.

Bajó sostenidamente la mortalidad por cáncer en la Argentina en la última década

La mortalidad por cáncer en Argentina registra una caída sostenida desde hace más de una década, impulsada por el diagnóstico temprano, la prevención y el acceso al tratamiento, según datos del Ministerio de Salud. La tendencia alcanza a los tumores más frecuentes, aunque sigue siendo la principal causa de muerte por patología entre personas de 5 a 59 años.

De acuerdo con la información del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), de la Dirección Nacional del Cáncer, en los últimos años se consolidó una reducción constante de la mortalidad. En los varones, el descenso promedio anual es del 2,3%, mientras que en las mujeres alcanza el 1,3%.

Desde el área sanitaria explican que este comportamiento está directamente vinculado al fortalecimiento de las políticas de detección precoz, al mayor acceso a estudios de tamizaje y a la mejora en la respuesta del sistema frente a los tumores de mayor prevalencia: próstata, colon y recto y pulmón en hombres, y mama, colon y recto y cuello de útero en mujeres.