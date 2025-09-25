El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, anunció que la Línea 102 ya se encuentra disponible en TINA, el chatbot del Estado Nacional. El objetivo es ampliar los canales de acceso a orientación y contención frente a situaciones de violencia, maltrato o vulneración de derechos que afecten a niñas, niños y adolescentes.
Incorporan la Línea 102 al chatbot TINA para asistir a niñas, niños y adolescentes
El nuevo canal de atención busca ampliar el acceso a asistencia inmediata y confidencial, disponible las 24 horas del día a través del sistema de mensajería del Estado Nacional.
La nueva herramienta cuenta con un flujo conversacional adaptado por franjas etarias -de 0 a 12, de 13 a 17, y mayores de 18 años-, lo que permite un diálogo más empático y ajustado a las necesidades de cada grupo.
Funciona las 24 horas, los 365 días del año
Desde la cartera destacaron que a través de este canal se abordan temas sensibles como abuso, violencia familiar, acoso, consumo problemático de sustancias, autolesiones y explotación infantil.
En estos casos, los usuarios son derivados directamente al servicio gratuito y confidencial de la Línea 102, que funciona las 24 horas, los 365 días del año y está atendido por equipos especializados.
El sistema también contempla la interacción con adultos responsables, a quienes se orienta para detectar signos de violencia en niños y adolescentes. Además, los vincula con el programa Crecer Cuidados, que ofrece recursos formativos para fortalecer el rol protector de las familias, incluyendo la capacitación abierta y gratuita disponible en el campus Somos Familia.
