Kiss Cam en Coldplay: el esposo de Kristin Cabot también estaba en el concierto con otra mujer

Desde que se descubrió las identidades de la pareja de la Kiss Cam de Coldplay , las polémicas no pararon de llegar. Ahora, se difundió que el esposo de Kristin Cabot, la mujer que aparece en la cámara, también estaba en el concierto c on otra mujer .

Un testigo aseguró que lo ocurrido durante el concierto de Coldplay fue diferente a lo que se difundió en un primer momento. Según contó, Cabot se encontraba en un palco junto a compañeros de trabajo, aunque no era uno reservado por la empresa. Andrew Cabot, en tanto, también asistió al show acompañado de una cita, q ue hoy es su pareja actual .

Estos nuevos datos cambian la versión que hasta ahora giraba únicamente en torno a Kristin y Andy Byron . La misma fuente sostuvo que Kristin y Andrew ya habían terminado su matrimonio antes de que estallara la polémica. “Se habían separado de forma cordial y vivían en casas diferentes desde hacía varias semanas ”, señaló el informante.

El video que se viralizó y encendió el escándalo mostró a Kristin, de 52 años, en brazos de Byron justo cuando las cámaras del estadio los enfocaron. En la grabación se aprecia cómo ella gira la cara y él se aparta rápidamente al darse cuenta de la exposición. Chris Martin, vocalista de Coldplay, incluso hizo un comentario en tono de broma, sugiriendo que podría tratarse de una pareja tímida o de lo que terminó siendo, una infidelidad.

Repercusiones del polémico episodio de la “kiss cam” en el concierto de Coldplay

Desde el entorno de los Cabot remarcaron que no existió un romance oculto. De hecho, un vocero de Andrew confirmó a la revista People que el trámite de divorcio ya estaba iniciado antes del recital. Según explicó, Andrew confiaba en que la oficialización del proceso pusiera fin a las conjeturas y devolviera a su familia la privacidad que siempre había cuidado.

El episodio derivó en consecuencias mayores: Megan Kerrigan, esposa de Byron, dejó la vivienda, devolvió su anillo y eliminó su perfil de Facebook. Tanto Byron como Kristin fueron apartados de sus funciones y, posteriormente, presentaron su renuncia en Astronomer, tras el impacto mediático que generó la “kiss cam”. Aunque allegados admiten que el gesto fue inapropiado, dejan en claro que no se trató de una traición, sino de un error amplificado por las redes sociales.