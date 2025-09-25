Triple crimen de las chicas: comenzó el velatorio de dos de las víctimas

Se trata de Brenda y Morena, ambas primas de 20 años. Actualmente, se busca al líder de la banda, señalado como autor intelectual del crimen.

Comenzó el velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi , dos de las víctimas del triple crimen. Ambas, de 20 años, fueron encontradas junto a Lara Gutiérrez (15) asesinadas y descuartizadas en el pozo de una casa en medio de una causa que las vincula a “una trampa organizada por una banda narco” .

El velatorio, que comenzó a las 14, se lleva adelante en San Justo , partido de La Matanza, y seguirá hasta las 18. La Policía bonaerense está presente para aportar el acceso de los familiares.

Entre las imágenes que compartieron en TN, se pueden ver familiares cercanos con remeras con las caras de las chicas . Por su parte, la despedida a Lara se hará más tarde según informaron y se conoció que los cuatro detenidos por la causa serán indagados e imputados por homicidio agravado.

La Justicia ordenó el traslado desde la DDI de San Justo de los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara , las tres jóvenes de La Matanza asesinadas. Serán indagados hoy ante el fiscal Gastón Dupláa .

Se trata de Miguel Ángel Villanueva (27); Daniela Ibarra (19); Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28) , todos imputados por homicidio agravado, que deberán enfrentarse a Duplaá bajo una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder de la banda narco, Pequeño Jota , quien está identificado pero prófugo.

Según informó TN, de momento no se presentaron abogados para su defensa por lo que resta conocerse qué estrategia adoptarán los cuatro, sean juntos o por separado.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo se trataron de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

Alonso aseguró que la investigación apunta a una organización criminal con base en la Villa 1-11-14. Según explicó, “se trató de una trampa organizada por una banda narco”, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: "Sabemos que hay más personas involucradas".

Noticia en desarrollo.-