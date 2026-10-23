El IPS fue sede de un nuevo encuentro del ciclo de lecturas de la Biblioteca Central de La Plata

La iniciativa forma parte de un ciclo que promueve el acercamiento a los libros en espacios de participación comunitaria.

La sede central del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires abrió sus puertas a una nueva jornada literaria en La Plata. El hall del organismo recibió una actividad del ciclo de lecturas de la Biblioteca Central, una propuesta que busca acercar los libros a la comunidad y generar espacios para compartir experiencias entre lectores.

El encuentro contó con la participación de Gabriela Pesclevi, directora de la Biblioteca Central, y Carolina Salvador, licenciada en Comunicación Social, quienes acompañan la iniciativa desde 2023. La convocatoria reunió a distintos participantes, entre ellos jubilados y pensionados vinculados al organismo , en torno a textos y reflexiones sobre la producción literaria argentina contemporánea.

La realización de la jornada en el edificio del IPS responde a una decisión concreta: destinar un espacio de la administración pública a una actividad vinculada con la lectura y la participación comunitaria . En este caso, el hall central funcionó como punto de encuentro para una propuesta que trasciende los trámites y las gestiones habituales del organismo previsional.

La actividad se desarrolló en La Plata con la colaboración de organismos provinciales y referentes del ámbito literario.

El espacio físico tiene un papel relevante en este tipo de iniciativas. Acercar una actividad literaria a una sede institucional permite que personas que ya conocen el lugar por otros motivos puedan encontrarse con una propuesta cultural . Para jubilados y pensionados, además, estos encuentros pueden representar una oportunidad de sostener vínculos, compartir intereses y participar de actividades por fuera de las obligaciones cotidianas.

La convocatoria se inscribe en una idea sencilla, aunque significativa: la lectura como experiencia colectiva . Leer puede ser una práctica individual, pero poner en común impresiones, recuerdos e interpretaciones abre otras posibilidades. Un mismo texto puede despertar asociaciones diferentes según la historia de cada participante, y esa diversidad forma parte de la conversación literaria.

Trabajo articulado entre el IPS y el Instituto Cultural bonaerense

La jornada fue impulsada por el Instituto Cultural bonaerense, mientras que el IPS colaboró mediante la cesión de sus instalaciones. Esta distribución de tareas muestra cómo dos organismos con funciones diferentes pueden participar de una misma actividad pública: uno desde el ámbito de la cultura y el otro desde su estructura institucional y su capacidad para recibir a los asistentes.

La presencia de Gabriela Pesclevi, al frente de la Biblioteca Central, y de Carolina Salvador aporta continuidad a una propuesta que se desarrolla con su acompañamiento desde 2023. Ese recorrido permite ubicar el encuentro de octubre dentro de una iniciativa que ya tiene antecedentes, en lugar de presentarlo como una actividad aislada.

La articulación entre instituciones también plantea un desafío habitual para las políticas culturales: sostener las propuestas en el tiempo y lograr que los espacios de participación estén al alcance de públicos diversos. La disponibilidad de una sede es una condición favorable, aunque por sí sola no permite medir la continuidad de la asistencia ni el impacto de la actividad entre sus participantes.

En ese sentido, la cooperación institucional aparece como uno de los ejes de la jornada. La Biblioteca Central aporta el marco literario de la propuesta, mientras que el IPS suma un ámbito para recibir a los lectores. El encuentro muestra una forma de colaboración que vincula la gestión cultural con un organismo previsional, sin que eso implique confundir las responsabilidades de cada institución.

El encuentro reunió a participantes en torno a una propuesta que vincula literatura, conversación y experiencias compartidas. Magnific

Literatura argentina contemporánea: el eje del encuentro con jubilados y pensionados

El eje de la convocatoria fue la literatura argentina contemporánea, un campo amplio que reúne distintas generaciones de escritores, estilos y formas de narrar la realidad. La elección de ese universo literario permitió organizar una instancia de lectura y reflexión, aunque la comunicación del organismo no especificó qué autores u obras integraron la actividad.

Esa ausencia de precisiones impide atribuir al encuentro un recorrido temático determinado o señalar cuáles fueron los textos que despertaron mayor interés. Aun así, el enfoque informado permite identificar el objetivo general: compartir lecturas y poner en circulación distintas interpretaciones a partir de la producción literaria del país.

La participación de jubilados y pensionados suma otra dimensión a la propuesta. Las experiencias de vida, los recuerdos y las referencias culturales de cada lector pueden influir en la manera de recibir una obra. En una conversación literaria, esas diferencias no necesariamente se resuelven en una interpretación única; muchas veces, el intercambio consiste justamente en escuchar cómo otras personas encuentran sentidos distintos en un mismo texto.