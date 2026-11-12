Noche de los Museos 2026: día, horarios, posibles recorridos y funcionamiento del transporte + Agregar ámbito en









Con más de 350 espacios confirmados, el clásico cultural regresa con museos y edificios históricos con entrada libre y transporte público gratuito.

La edición número 22 del evento cultural ofrecerá muestras, espectáculos y aperturas especiales en distintos puntos de la capital.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir este sábado 14 de noviembre una nueva edición de La Noche de los Museos con más de 350 instituciones participantes. Los espacios públicos, privados e independientes abrirán sus puertas con propuestas que incluirán muestras exclusivas, talleres, música en vivo e intervenciones artísticas en los distintos barrios porteños.

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La organización, a cargo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, busca consolidar un espacio de encuentro donde el patrimonio y la historia se descubran de manera accesible. Como parte del operativo para facilitar la circulación de los visitantes, el evento contará con esquemas especiales de gratuidad y extensión horaria en colectivos, subtes, el sistema Ecobici y los buses eléctricos, permitiendo conectar los diferentes circuitos culturales.

Cuándo es La Noche de los Museos 2026 La vigésima segunda edición de La Noche de los Museos se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre entre las 19:00 y las 02:00 hs. Durante estas siete horas, la programación oficial permitirá coordinar visitas a colecciones que habitualmente no se encuentran accesibles al público general.

La propuesta incluirá además actividades especiales como proyecciones, mapping, espectáculos de magia, experiencias inmersivas y recorridos teatralizados. Entre las atracciones destacadas de esta edición se encuentran los paseos históricos a bordo de los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A, la apertura del Museo del Subte en Caballito y los tradicionales trayectos nocturnos en los tranvías de la Asociación Amigos del Tranvía.

Barrio por barrio, todas las propuestas Con más de 350 sedes habilitadas, la oferta cultural se extenderá por todo el mapa porteño. Este es el detalle completo de los espacios participantes separados por barrio:

Recoleta Museo Nacional de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte Decorativo

Centro Cultural Recoleta

Facultad de Derecho - UBA

Museo del Holocausto de Buenos Aires

Museo Xul Solar

Museo Casa de Ricardo Rojas

Casa Nacional del Bicentenario

Museo Borges

MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño

Museo de la Televisión

Casa del Teatro

Museo del Hospital de Clínicas "José de San Martín"

Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia

Museo de Anatomía Juan José Naón de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA

Museo Central de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA

Museo de Ciencia y Técnica "Ing. Juan José Sallaber"

Museo de Farmacia Dra. Rosa D'Alessio de Carnevale Bonino

Museo de Farmacobotánica "Juan A. Domínguez"

Museo de Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética

Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas

Museo Notarial Argentino

Fundación Beethoven

Liceo N° 1 Museo "Nini Marshall"

Escuela Normal N° 1 en Lenguas Vivas Presidente Roque Sáenz Peña

Escuela 1 D.E. 1 Juan José Castelli

Club Argentino de Ajedrez

Casa Madre del Instituto del Carmen

Pinacoteca y Biblioteca de la Secretaría de Educación de la Nación

Instituto de la Visión

Azulay Art

Cassia House

Morris Arte Gráfico

Grupo Scout Benito Meana y Asociación Néstor P. Meana San Nicolás Teatro Colón

Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento

Centro Cultural Borges

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Museo Mitre

Museo Banco Provincia

Museo Histórico y Numismático "Arnaldo Cunietti-Fernando" del Banco de la Nación Argentina

Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco Central de la República Argentina

Catedral Anglicana San Juan Bautista

Museo Nacional de Arte Oriental

Museo Judío de Buenos Aires

Museo Beatle de Buenos Aires

Radio Nacional

Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Centro Cultural Universitario Paco Urondo

Arthaus

Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral

Prefectura Naval Argentina

Universidad de la Defensa Nacional

Museo ARCA

Museo "Vicente López y Planes" de SADAIC

Museo Templo del Otro Partido

Centro Cultural de la Embajada de Paraguay

Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación

AGIP - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Banco Galicia

Casa de Salta

Casa Ushuaia en CABA

Casa Argento

Almacén y Bar Lavalle

Galería Llordi

Galería de Arte Palermo H

Gallery 619

Nueva Escuela de Diseño y Comunicación Monserrat Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo

Casa Rosada

Palacio Barolo

Edificio del Molino

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces

Museo de la Ciudad

Museo Casa Fernández Blanco

Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti"

Museo de Arte Botica del Ángel - Universidad del Salvador

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Casa de la Cultura

Palacio Raggio de CABA / Espacio de Arte de la AADAE

Biblioteca del Congreso de la Nación - Sala Pública de Lectura

Museo del Mate

Sitio Arqueológico La Cisterna

Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A

MUJU! Museo del Humor

Estudio Abierto Palacio Barolo

Museo de la Aduana

Departamento Central de la Policía Federal Argentina

Espacio Histórico de la Policía Federal Argentina

Ministerio de Defensa

Fundación Museo Argentino del Seguro

Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Auditoría General de la Nación

Consejo de la Magistratura de CABA

Centro Laurak Bat

Museo Franciscano Monseñor Fray José María Bottaro

Colegio San Francisco

SACRA

Universidad ISALUD

UADE ART Palermo MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Planetario Galileo Galilei

Museo Evita

Museo de Arte Popular José Hernández

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori

Centro Cultural de la Ciencia (C3)

Instituto Nacional Sanmartiniano

Museo Histórico Regimiento de Infantería 1 "Patricios"

Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes

Club de Pescadores

Casa Museo Fundación Alfredo L. Palacios

Casa Polaca de la Unión de los Polacos en la República Argentina

Feria de libros de Plaza Italia

Feria Palermo Viejo

Montecarlo Bar Notable

Centro Cultural Casa Walsh

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón

Museo Policial - Anexo

MOA

Colegio 4 DE 9 Nicolás Avellaneda

Escuela N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín

Escuela Genaro Berón de Astrada N.° 9 D.E. 2

Espacio Cultural Armenia de la Asociación Cultural Armenia

Espacio Cultural Ari Cho

El Jardín de la Plaza

Zonderflag

Margian Galería La Boca Museo Argentino Benito Quinquela Martín

Usina del Arte

Colón Fábrica

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken

Museo MARCO La Boca

Fundación Andreani

Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana

Departamento de Estudios Históricos Navales - Casa Amarilla

Museo Histórico de La Boca "Rubén Granara Insúa"

Bomberos de La Boca

Memorias de San Juan Evangelista

Experiencia Riachuelo - Navegaciones Nocturnas por Vuelta de Rocha

Pinacoteca Luis León de los Santos

Puerto Riachuelo

Cantina de la calle Necochea - Fundación Casan

Bar Notable El Portuario

Centro Cultural El Conventillo de Nelly

Galería Social Rimini

RadioBar Buenos Aires

Escuela Técnica N.º 31 Maestro Quinquela

Escuela N.º 13 D.E. 4 "República de Chile"

Jardín de Infantes N.º 1 "Benito Quinquela Martín" D.E. 4

Instituto Privado Hogar de la Infancia de La Boca

Centro de Formación Profesional Sindicato Conductores Navales de la República Argentina San Telmo Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Museo Histórico Nacional

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)

Casco Histórico

Casa Ezeiza

MEGA Museo de la Emigración Gallega en la Argentina Francisco Paco Lores

Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé

Museo Argentino del Títere

Casal de Catalunya de Buenos Aires

Club Atlético San Telmo

Galería del Viejo Hotel

Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante

Espacio Cultural Plaza Defensa

La Pulpería Argentina

Casa Cultural Pepa Noia

Casa Cultural El Pasaje de La Luna

Museo El Ángel

General de Brigada Hernán Pujato

Estudio CAT Ciencia, Arte y Tecnología

Colegio 7 D.E. 3 "Juan Martín de Pueyrredón"

Instituto Industrial Luis A. Huergo

Instituto Jesús María de San Vicente de Paul

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Retiro Torre Monumental

MUNTREF Museo de la Inmigración

Museo Isaac Fernández Blanco - Sede Palacio

Museo Nacional Ferroviario

Estación Retiro Mitre

Confitería La Ideal

Centro Cultural Coreano

British Arts Centre

Círculo Italiano de Buenos Aires

Fundación Klemm

Espacio de Arte Fundación OSDE

Sociedad Científica Argentina

Museo Histórico de Gendarmería Nacional

Museo Marítimo "Ingeniero Pedro Antonio Cerviño"

Museo de la Escuela de Ciencias del Mar

Museo del ISER

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica

Museo Scout Nacional

IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández

Braque Galería de Arte Almagro Fundación Esteban Lisa

UTN - Facultad Regional Buenos Aires

Museo de la Inmigración Calabresa "Pascual Caliguri"

Biblioteca Argentina para Ciegos

Museo Madre Eufrasia

Escuela Normal Superior N.° 7 "José María Torres"

Colegio N.° 3 "Mariano Moreno"

Escuela Superior de Enseñanza Artística en Cerámica N.° 1

Museo de la Escuela de Adultos N.º 22 D.E. 6 Martina Silva de Gurruchaga

Centro Cultural Tití Rossi

Espacio Cultural Portal Rojo

Escuela 16 D.E. 8 "José María Ramos Mejía"

Escuela de la Joya

Instituto Sudamericano Modelo Caballito Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

Asociación Argentina Amigos de la Astronomía

Museo de Esculturas Luis Perlotti

Club Italiano de Buenos Aires

Fundación Instituto Leloir

Laboratorio Patrimonial Centenera - Museo del Subte

Museo Ferro - Club Ferro Carril Oeste

Museo y Biblioteca Histórica de Anestesia Dr. Alberto González Varela

Museo Histórico Desiderio Davel

Barbería La Época

Fundación Caleidoscopio

Napule Galleria d'Arte

Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires Belgrano Museo River Plate

Museo de Arte Español Enrique Larreta

Museo Histórico Sarmiento

Museo Casa de Yrurtia

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Escuela de Comercio N.º 7 D.E. 10 Manuel Belgrano

Casa de las Artes - Umerezartcenter & Casa Lírica

Museo Expresionista Edmund Valladares

Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST)

Kinzen Casa de Té y Espacio de Arte Barracas Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido

Asociación Sociedad Luz - Universidad Popular

Centro Metropolitano del Gaming - BIG

Estación III "Barracas" - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

ESEA Manuel Belgrano

Casa Scout Maestro Scout Luis Postiglione

Espacio Peces

Escuela de Comercio N.º 1 "Dr. Joaquín V. González" / Instituto del Carmen

Escuela Técnica N.º 14 D.E. 14 "Libertad"

Reciclaje Electrónico Esquinazo Parque Patricios Archivo General de la Nación

Museo Bernasconi

Biblioteca Bernasconi

MHU - Museo del Hospital Udaondo

Casa Museo Tomás Espora

Estación II "Patricios"

Polo Circo

Templete Balvanera Congreso de la Nación Argentina

Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes - AySA

Museo Casa Carlos Gardel

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas

Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes

Santuario de Cromañón

Sociedad Hebraica Argentina

Estación Once - 30 de Diciembre Núñez Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Museo Defensores de Belgrano

Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo Raggio

Cruz Roja Argentina Filial Saavedra

Expo Bondi Solidaria

Museo Lomas de Núñez Upper School Puerto Madero Buque Museo Fragata ARA "Presidente Sarmiento"

Buque Museo Corbeta ARA "Uruguay"

Colección AMALITA

Museo de la Cárcova

Pabellón de las Bellas Artes - UCA

Museo de la Imaginación y el Juego Chacarita Club Atlético Chacarita Juniors

Cementerio Británico de Buenos Aires

Fundación Pío Roncoroni

LABA (Laboratorio de Artes Buenos Aires)

Escuela Técnica N.º 32 D.E. 14 "Gral. José de San Martín" San Cristóbal Asociación Aves Argentinas

Escuela Normal Superior N.º 8 "Presidente Julio A. Roca"

Escuela de Comercio N.º 5 D.E. 3 "José de San Martín"

Asociación Civil Caminos Abiertos Agronomía Museo de Anatomía Veterinaria "Prof. Dr. Luis Van de Pas"

MUMaAg - Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn de la Facultad de Agronomía

Biblioteca Central y Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA

Espacio de Memoria "El Altillo" - Facultad de Agronomía de la UBA Villa Crespo Centro de Documentación y Biblioteca (CeDoB) Pinie Katz

Centro Venezolano Argentino

Estación VI Crío. Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz

Escuela N.º 1 T. de la Quintana de Escalada Flores Museo Barrio de Flores

Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza (MEMU)

Estación VII Flores - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

Escuela N.º 15 República Oriental del Uruguay Saavedra Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra

Museo de las Escuelas

Instituto Divina Providencia

Instituto Santa María de Nazareth A-318 - Hogar Luis M. Saavedra - Parroquia Sagrada Familia Parque Chacabuco Museo del Inmigrante Italiano Manuel Belgrano

Espacio Cultural Adán Buenosayres

Casa Cultural

921 Villa Lugano Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo

Escuela ESEA Lola Mora

Estación X "Lugano" - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires Colegiales Centro Audiovisual Inmersivo (CAI)

Galería Caminos del Arte

La Academia Tango Club Constitución Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola

SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos

Colegio N.º 1 "Bernardino Rivadavia" D.E. 3.º Boedo Museo de Vehículos Clásicos y Antiguos

Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad

Polideportivo Arquitecto Roberto Pando Mataderos Vecchia República

Centro Cultural Macedonio Fernández - Programa Cultural en Barrios

Coghlan

Centro Ana Frank Argentina para América Latina Villa Urquiza Centro Cultural 25 de Mayo

Monte Castro

Dr. Ernesto Longobardi / Escuela Técnica N.º 27 Hipólito Yrigoyen Villa Devoto Escuela Bilingüe para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral N.º 28 "Prof. Bartolomé Ayrolo" Villa Luro Museo de Arte Cerámico "Fernando Arranz" - ESEA en Cerámica N.º 2 Villa Mitre Museo El Templo del Fútbol - Estadio Diego Armando Maradona Nueva Pompeya Polo Bandoneón Villa del Parque Racing Club - Sede Capital Cómo funcionará el transporte público durante la Noche de los Museos Para garantizar el traslado masivo de los asistentes entre los distintos circuitos culturales, la jornada dispondrá de un sistema de transporte público completamente gratuito y con esquemas especiales: Colectivos : Viajes sin costo desde las 18:00 del sábado hasta las 03:00 del domingo, presentando el pase libre descargable desde la web oficial.

: Viajes sin costo desde las 18:00 del sábado hasta las 03:00 del domingo, presentando el pase libre descargable desde la web oficial. Subtes y Premetro : Acceso gratuito a toda la red a partir de las 19:00 hasta el cierre habitual. Además, las líneas B y D contarán con un servicio nocturno especial con extensión horaria y formaciones hasta las 02:00.

: Acceso gratuito a toda la red a partir de las 19:00 hasta el cierre habitual. Además, las líneas B y D contarán con un servicio nocturno especial con extensión horaria y formaciones hasta las 02:00. eBus y Ecobici: Los buses eléctricos funcionarán de 18:00 a 03:00 con una frecuencia de 15 minutos. En el caso de las bicicletas públicas, se podrán realizar hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos cada uno entre las 19:00 y las 03:00 utilizando el pase especial del evento.