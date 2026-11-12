Aumentan 6,03% las lanchas colectivas y los servicios de taxi y excursión en el Delta + Agregar ámbito en









La Provincia actualizó los pasajes del transporte fluvial de pasajeros en función de la inflación. Las nuevas tarifas rigen desde este jueves y se mantienen los beneficios para los isleños.

Transporte elevó las tarifas de lanchas colectivas y servicios de taxi y excursión en el Delta. Tigre Municipio

El Ministerio de Transporte bonaerense aprobó un aumento del 6,03% en las tarifas del transporte público fluvial de pasajeros del Delta del Paraná. La suba alcanza tanto a los servicios regulares como a los especializados, en las categorías Taxi y Excursión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Resolución 381/2026, firmada por el ministro Martín Marinucci, salió este jueves en el Boletín Oficial de la provincia. Los nuevos cuadros tarifarios rigen desde su publicación.

El porcentaje sale de un informe técnico de la Dirección de Análisis Eficiente del Transporte, que midió la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires y su impacto en los costos del servicio. El último ajuste se había aprobado el 7 de agosto, y la normativa vigente permite actualizar los valores cada dos meses o más, con la inflación acumulada como tope.

En los fundamentos, la Provincia destacó el “carácter indispensable” del transporte fluvial y el impacto que tienen los aumentos en las economías locales y en el turismo. Con ese argumento, se mantienen los beneficios del atributo isleño para los residentes y el descuento en el pasaje de ida y vuelta, que vale tanto para residentes como para no residentes.

La medida estuvo a cargo del Ministerio de Transporte de PBA. Archivo La provincia de Buenos Aires creó un registro único y obligatorio para las lanchas El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires creó el Registro Provincial de Servicios de Transporte Fluvial de Pasajeros (R.P.S.T.F.P.), en el que deberán inscribirse de forma obligatoria todos los prestadores que operen en aguas jurisdiccionales bonaerenses, junto con las embarcaciones que utilicen. La medida se oficializó mediante la Resolución 355/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Martín Marinucci.

El registro alcanza a los servicios de línea regular, a los provisionales y a los especializados, una categoría que incluye las modalidades de turismo, excursión, taxi, contratado, marginal y privado. La inscripción se hará por única vez. Su implementación y actualización quedará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial, que dictará las normas reglamentarias necesarias. Hasta ahora existía un registro solo para los servicios especializados, creado en 2021. En los considerandos, la cartera reconoce que ese sistema “ha implicado un significativo avance”, pero considera necesario concretar un registro único que abarque a todos los prestadores, como lo exigen la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros y su reglamentación. La inscripción será obligatoria una vez que esté operativo el sistema informático creado para ese fin. Los prestadores que ya estén habilitados tendrán un plazo excepcional de 60 días para registrarse. La resolución establece que no inscribirse en término será considerado una infracción, sancionable según el régimen vigente, con la posibilidad de inhabilitación transitoria o permanente. Los sumarios iniciados bajo el registro anterior seguirán su curso hasta su finalización