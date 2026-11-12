PAMI en noviembre: quiénes acceden a los medicamentos gratis y cómo hacerlo + Agregar ámbito en









La obra social mantiene un régimen de asistencia para afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos, con condiciones de ingresos y patrimonio.

La solicitud puede iniciarla el titular, un familiar o un apoderado, tanto por internet como en una agencia de atención del organismo. Ámbito Financiero

El acceso a medicamentos sin cargo de PAMI depende de la situación económica del afiliado y del tipo de tratamiento indicado. La cobertura del 100% no alcanza de manera automática a todos los jubilados y pensionados: el organismo establece condiciones para otorgar el subsidio social y también contempla tratamientos con cobertura completa.

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En noviembre, uno de los parámetros centrales es el ingreso mensual, que se actualizó junto con los haberes previsionales. A ese límite se suman otros requisitos vinculados con la vivienda, los vehículos y la tenencia de bienes. Quienes no reúnan todas las condiciones pueden solicitar una evaluación excepcional si el gasto en medicamentos representa una parte importante de sus ingresos.

Las 6 condiciones de PAMI para acceder a medicamentos gratis Para noviembre, el haber mínimo previsional quedó en $444.158. Por eso, el límite general de ingresos para pedir el subsidio social es de $666.237 mensuales, equivalente a 1,5 haberes mínimos. En los hogares donde el afiliado o una persona conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se eleva a tres haberes mínimos: $1.332.474. Además de ese parámetro, PAMI exige cumplir con las otras condiciones patrimoniales.

ingresos : percibir menos de 1,5 haberes mínimos previsionales. El límite sube a tres haberes cuando hay una persona con CUD en el hogar

medicina prepaga : no estar afiliado a una empresa de medicina prepaga

propiedades : no ser titular de más de un inmueble

embarcaciones y aeronaves : no tener aeronaves ni embarcaciones de lujo

automóviles : no poseer un vehículo con menos de diez años de antigüedad. La restricción no se aplica si el afiliado o un integrante del grupo conviviente tiene CUD

activos societarios: no ser titular de participaciones o activos en sociedades que demuestren capacidad económica plena Cuáles son los medicamentos con 100% de cobertura El subsidio por razones sociales es una de las vías para obtener medicamentos sin cargo, pero no es la única. PAMI contempla coberturas completas para ciertos tratamientos y grupos de afiliados, de acuerdo con la medicación indicada y la documentación médica que corresponde.

Entre los casos alcanzados se encuentran los medicamentos oncológicos, los tratamientos para VIH y otras terapias especiales. También tienen cobertura del 100% los hipoglucemiantes, la insulina y las tiras reactivas para el control de la diabetes. A su vez, existe un régimen puntual para la medicación vinculada con una discapacidad declarada.

Para los tratamientos relacionados con una discapacidad, PAMI solicita la credencial de afiliación, el DNI, la receta del especialista, la historia clínica y el certificado de discapacidad. Según el caso, también puede requerir el formulario de pedido de medicamentos por vía de excepción, con la información médica que justifique la indicación. Los medicamentos que no forman parte de la cobertura habitual también pueden solicitarse por una vía excepcional. Para iniciar esa gestión se necesita una receta de PAMI emitida por el médico especialista, formulario y los estudios que respalden el pedido. Si el profesional no incluye los antecedentes en el formulario, se debe adjuntar un resumen de la historia clínica. La autorización depende de la evaluación del organismo. Depositphotos Otros descuentos en medicamentos de PAMI Los afiliados que no reúnen las condiciones para recibir el subsidio social pueden aprovechar los descuentos habituales del vademécum de PAMI. El porcentaje depende del tipo de medicamento y de la patología para la que fue indicado. Para las enfermedades agudas, la cobertura contempla descuentos de entre el 50% y el 60%. En los medicamentos destinados a patologías crónicas, la bonificación puede ubicarse entre el 50% y el 80%. Para retirar la medicación, el afiliado debe contar con DNI, credencial de PAMI y una receta emitida por un profesional del sistema. La prescripción electrónica se envía directamente a la farmacia, por lo que no es necesario llevar una copia impresa. El retiro puede hacerlo el titular o una persona autorizada. El listado de medicamentos, sus precios y los porcentajes de cobertura se pueden consultar en el portal de datos de PAMI, que publica el detalle por droga, marca, presentación, laboratorio y copago. La información permite verificar cuánto cubre el organismo y qué importe queda a cargo del afiliado antes de retirar el producto.

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