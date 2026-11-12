Llega un frente frío y la temperatura baja en el AMBA la próxima semana

Se anticipa un cambio térmico durante la segunda mitad de noviembre, con un nuevo episodio de lluvias previsto para el miércoles 18.

Después de varias jornadas cálidas, el ingreso de aire frío cambia las condiciones en la Ciudad y el conurbano, con viento del sur y precipitaciones.

El Área Metropolitana de Buenos Aires va a presenciar un cambio marcado en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Después de una seguidilla de jornadas con temperaturas cercanas a los 30 grados, el avance de un frente frío desde el sur va a provocar un descenso de los registros térmicos.

El pronóstico ubica el ingreso del aire más fresco durante el sábado 14 . La intensidad y el horario de las precipitaciones pueden cambiar con las próximas actualizaciones, por lo que habrá que seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

El ingreso del frente está previsto para el sábado 14 de noviembre. Ese día, la temperatura máxima rondará los 29 grados en la Ciudad de Buenos Aires, pero el viento empezará a cambiar de dirección y favorecerá la llegada de aire más fresco desde el sur.

El descenso se va a notar con mayor claridad el domingo . Se anticipa para CABA una mínima de 17 grados y una máxima de 24 , varios grados por debajo de los registros previstos para el cierre de esta semana. También se espera una jornada con nubosidad parcial y viento del este.

El cambio no implica que el frío se instale de golpe en toda la región. La caída será progresiva , acompañada por un cambio en la circulación del viento. El aire más fresco va a desplazar las condiciones cálidas que dominaron los últimos días.

Cómo estará el clima a partir del domingo 15 de noviembre

El domingo 15 va a empezar a sentirse el descenso térmico en el AMBA. Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 23, con nubosidad durante la mañana y mejoras hacia la tarde. En el conurbano bonaerense, las máximas podrían alcanzar los 26 grados, según la zona.

El lunes 16 tendrá condiciones similares, aunque con registros algo más altos. La máxima rondará los 22 grados en Capital Federal y los 27 en algunos sectores del Gran Buenos Aires. Se prevén intervalos de sol y nubes, con baja probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada.

Para el martes 17 aumentará la inestabilidad. El cielo estará mayormente nublado y podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la tarde o hacia la noche. Las temperaturas se van a ubicar entre los 16 y los 23 grados en la Ciudad, antes del nuevo cambio previsto para el miércoles.

Miércoles 18 de noviembre, lluvias y más descenso de la temperatura

El miércoles 18 aparece como la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones. Las lluvias débiles podrían empezar cerca del mediodía y estar acompañadas por ráfagas de viento sur de hasta 48 kilómetros por hora.

La temperatura seguirá bajando durante el día. Para las 21, el termómetro podría ubicarse en los 14 grados y descender hasta los 13 durante la medianoche. La sensación térmica podría acercarse a los 10 grados.

El cambio de tiempo no se limita al miércoles: las nubes podrían mantenerse durante los días posteriores y las temperaturas máximas seguirían por debajo de los valores cercanos a los 30 grados previstos para el sábado 14. Para el viernes 20, las proyecciones muestran una recuperación moderada, con máximas de entre 24 y 25 grados.