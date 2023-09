Insólito: el ex y el actual, infartados y en la misma habitación del hospital

El ex y el actual, infartados y en la misma habitación.

Una mujer contó a través de un video de TikTok la insólita situación que le tocó vivir, al tener internados por sendos infartos a su ex pareja y padre de su hijo, y a su actual , en una misma habitación.

La mujer mostró que tiene una gran relación con su ex, y se autodefinió con humor como una "rompecorazones" .

image.png

El video de la insólita coincidencia del ex y la actual

“Matías se infartó el viernes a la tarde, lo trajeron al hospital Capilla del Señor. Infarto, operación, recuperado. Dos días después llegó Diego, que se infartó el lunes y es el exmarido de Patricia y comparte habitación con el actual marido de Patricia”, se escucha en el video.

Contactada por Canal 13, Patricia precisó que "a Matías le hicieron un cateterismo y quedó internado en terapia. De repente tocaron la puerta de la habitación y vi a mi hijo. Pensé que venía a ver a mi marido, pero estaba acompañando a su papá, que lo estaban pasando a la misma habitación que Matías”.

“Fue una casualidad, si bien yo me había encontrado a mi ex unos días antes, él después se había ido a otro hospital, pero nunca imaginé encontrarlos en esta situación. Me han dicho que soy una rompe corazones”, contó, jocosa.

“Con Diego hace 17 años estamos separados, tenemos un hijo común y nos llevamos bien. Matías es una excelente persona, hay muy buena relación”, añadió.