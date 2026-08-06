CABA desplegó un amplio operativo en las calles ante el alerta naranja por las fuertes tormentas

El gobierno porteño informó que se encuentran trabajando 15 cuadrillas del Ministerio de Espacio Público. Unas 80 personas recorren el distrito en tareas preventivas.

La Ciudad de Buenos Aires desplegó un masivo operativo en las calles porteñas para contrarrestar los efectos de los anegamientos generados por las fuertes tormentas y con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos tras el alerta naranja que rige para esta jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continúan vigentes las alarmas precautorias por las condiciones climáticas ante las lluvias que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Por ese motivo, la administración que conduce Jorge Macri estableció un esquema en el que participan diversas divisiones del Gobierno.

En las calles se encuentran trabajando 15 cuadrillas del Ministerio de Espacio Público , las cuales están abocadas a tareas de desobstrucción y limpieza de la red pluvial. En total, 80 personas recorren la Ciudad para intensificar las tareas preventivas que se hacen regularmente.

Asimismo, también se encuentran activos equipos especializados que hacen el monitoreo periódico de 29 pasos bajo nivel , incluido el cuidado de sus sumideros, sala de bombas, instalaciones eléctricas, mecánicas e hidráulicas, y grupos electrógenos.

De acuerdo con lo informado por el SMN, hasta el mediodía de este jueves se acumulan más de 40 milímetros de precipitaciones , confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

En total, 80 personas recorren la Ciudad para intensificar las tareas preventivas que se hacen regularmente.

Desde la Ciudad informaron que el operativo abarca la limpieza regular de más de 30 mil sumideros, el mantenimiento diario de las 13 estaciones de bombeo y de 10 mil bocas de registro, aberturas que permiten el acceso a los conductos para su limpieza y desobstrucción.

El trabajo preventivo permanente que realiza la Ciudad permite minimizar el impacto por las fuertes tormentas. La semana pasada, en una sola noche se acumularon casi 110 mm de agua, cuando el promedio de precipitaciones para todo el mes de julio es de 74 mm, sin que se produjeran grandes anegamientos.

Inundaciones en el AMBA tras la tormenta: las zonas afectadas y qué precauciones tener

Las fuertes tormentas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones, complicaciones en el tránsito, cortes de luz y demoras en los en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza durante este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta naranja por lluvias y amarilla por ráfagas de viento para la región, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

A partir del viernes 7, el pronóstico indica una mejora en las condiciones, con baja probabilidad de lluvias durante todo el día.

Con el ingreso de aire frío, la temperatura continuará en descenso, con una mínima de 5°C y una máxima estimada de 13°C, acompañada por vientos moderados.

Durante el fin de semana no se esperan nuevas precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Para el sábado 8 y domingo 9 se esperan días estables, con cielo sin lluvias y temperaturas frescas: las máximas rondarán los 13°C, mientras que las mínimas estarán entre los 4°C y 7°C.