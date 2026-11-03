Jairo reveló el pedido especial que recibió para cantar ante el papa León XIV + Agregar ámbito en









El cantante formará parte del encuentro religioso en Córdoba y tendrá a su cargo una presentación de seis canciones antes de la misa.

Jairo reveló un detalle inesperado de su encuentro musical con el papa León XIV.

Jairo será uno de los protagonistas de la jornada que tendrá como figura central al papa León XIV en Córdoba. El cantante recibió un pedido especial por parte de la organización para su presentación y confirmó que deberá interpretar el "Ave María", una de las canciones más emblemáticas de su carrera, que canta desde hace 47 años. El artista también adelantó que ofrecerá un espectáculo de seis temas antes del comienzo de la misa.

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En una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria, por El Trece, el músico contó que la propuesta llegó de una manera inesperada. Según relató, los organizadores se comunicaron primero con uno de sus hijos para consultar si estaba interesado en participar. Cuando recibió la noticia, su respuesta fue inmediata: “Cuando me lo dijo, le dije ‘¡sí, claro!’”.

Jairo explicó que al principio no tenía demasiada información sobre cómo sería el evento ni sobre las canciones que debía preparar. Con el paso de los días, las indicaciones comenzaron a definirse y supo que tendría media hora para realizar su presentación. “Tengo que cantar seis temas, media hora”, afirmó.

Jairo cantará el "Ave María" ante el papa León XIV. El pedido especial que recibió Jairo para interpretar el "Ave María" ante el Papa Uno de los momentos más emotivos de la preparación estuvo relacionado con el "Ave María". Durante la charla, Gustavo Méndez le comentó que había trascendido que el cantante se había emocionado hasta las lágrimas mientras ensayaba la canción. Jairo reconoció la importancia que tiene esa interpretación en su vida artística y aseguró que seguramente será uno de los momentos más esperados por el público.

El artista también confirmó que será el encargado de abrir musicalmente la jornada, durante las primeras horas de la mañana y antes de la celebración religiosa.

Además, aclaró que no recibió una lista de canciones obligatorias ni le solicitaron interpretar específicamente obras de la Misa Criolla. El único pedido concreto de la organización fue que incluyera el Ave María. Para completar el espectáculo, tendrá libertad de sumar composiciones propias. Entre las canciones que eligió se encuentran el Credo, de la Misa Campesina Nicaragüense, Los peregrinos, que compuso junto a Horacio Ferrer y forma parte del álbum Estampitas, y La carpintería José, otra de las obras destacadas de su repertorio reciente.

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