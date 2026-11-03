El Vaticano despliega equipos de seguridad y protocolo para la visita de León XIV a la Argentina + Agregar ámbito en









Representantes de la Santa Sede ya trabajan junto a autoridades nacionales y provinciales en la revisión de los espacios, los traslados y la organización de las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

El Vaticano despliega equipos de seguridad y protocolo por la visita de León XIV a la Argentina.

Los primeros integrantes de la delegación enviada por la Santa Sede ya llegaron al país para avanzar con los preparativos de la visita apostólica del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El grupo está integrado por especialistas en protocolo, seguridad, logística y comunicación, entre ellos miembros de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza Pontificia.

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Durante los próximos días, los representantes del Vaticano trabajarán junto con funcionarios de los organismos nacionales y provinciales para revisar los aspectos organizativos del viaje. La tarea incluye verificar los espacios donde se desarrollarán las actividades, coordinar los traslados y ajustar los detalles de las ceremonias, los encuentros y las medidas de seguridad.

Las recorridas técnicas y reuniones de trabajo se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los principales puntos incluidos en el itinerario papal. El objetivo es coordinar todos los aspectos necesarios para recibir al Pontífice y garantizar el desarrollo de las actividades previstas.

El operativo involucra al Gobierno nacional, la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina, que trabajan de manera conjunta en la organización de esta visita.

Cómo será la agenda de León XIV durante su visita a la Argentina. Vatican News Cómo será la agenda de León XIV El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Montevideo, Uruguay. Su primera jornada incluirá una recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, una ofrenda floral en Plaza San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. También participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Durante su estadía se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta.

El lunes 9 tendrá una de las jornadas más importantes de su visita. Por la mañana irá al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá reuniones con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas comunidades religiosas. También compartirá una celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para reunirse con integrantes de la comunidad eclesial. Tras regresar a Buenos Aires, participará de una vigilia de oración con jóvenes. El miércoles 11, último día en el país, visitará el Penal de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora. Luego se reunirá con voluntarios en la Villa Marista y partirá rumbo a Perú para continuar su gira latinoamericana