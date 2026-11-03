Guillermo Coppola rechazó una millonaria oferta para alquilar su balcón durante la visita del Papa León XIV + Agregar ámbito en









El exrepresentante de Diego Maradona contó que recibió propuestas de distintos medios para utilizar el espacio de su departamento en Palermo, desde donde tendrá una vista privilegiada del encuentro del Sumo Pontífice con los fieles, pero decidió reservarlo para compartir la jornada con sus afectos.

Guillermo Coppola reveló la cifra que rechazó por alquilar su balcón a metros del Papa León XIV.

Guillermo Coppola contó que recibió una oferta superior a los u$s8.000 para alquilar el balcón de su departamento durante la visita del papa León XIV a la Argentina, pero decidió no aceptar el dinero. El empresario explicó que prefiere disfrutar de ese momento especial junto a su familia y amigos, en lugar de convertir la ocasión en un negocio.

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La propiedad de Coppola está ubicada en el barrio porteño de Palermo y cuenta con una vista privilegiada hacia el lugar donde se instalará el escenario para el encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá con los fieles el próximo lunes.

Durante una entrevista con el programa ¿La ves?, de TN, el exrepresentante de Diego Maradona contó que distintas empresas de comunicación se contactaron con él para quedarse con el espacio. Incluso, reveló que una propuesta llegó desde Dubái y que la cifra ofrecida superaba ampliamente los u$s8.000.

Sin embargo, lejos de entusiasmarse con la posibilidad de ganar una importante suma, Coppola decidió mantener su postura. Según explicó, no quería favorecer a un medio por encima de otro y tampoco estaba dispuesto a perderse una experiencia que considera única. "Hace 41 años que vivo acá. Lo voy a ver acá con mi familia, mis hijas y si algún amigo quiere venir está invitado", expresó.

Guillermo Coppola rechazó una importante suma para alquilar su balcón durante la visita del Papa León XIV. Ámbito Coppola contó cómo recibirá al Papa y recordó el negocio que hizo con Colapinto Además, adelantó cómo será la celebración en su casa: una reunión familiar, algo para comer y un brindis mientras esperan la llegada del Papa. También destacó la emoción que representa recibir nuevamente a un pontífice en el país después de cuatro décadas.

Coppola reconoció que no siempre rechazó este tipo de propuestas. Recordó que durante la exhibición de Fórmula 1 de Franco Colapinto sí llegó a realizar un acuerdo para alquilar su balcón y obtuvo una ganancia importante. Esta vez, en cambio, aseguró que el valor de compartir el acontecimiento con sus afectos está por encima de cualquier oferta económica.