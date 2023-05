Jardín en San Antonio de Padua: nuevas denuncias por abuso sexual a menores

El fiscal informó que solicitó que todos estos chicos sean entrevistados a través de la Cámara Gesell y está a la espera de una fecha para que esta medida pueda ser cumplida.

"El mayor desafío para la causa está puesta en hacer la Cámara Gesell, que primero requiere de la entrevista con una psicóloga para ver si están en condiciones de hacer el relato testimonial, porque a veces los efectos del trauma pueden imposibilitarlo. Es decir que primero van a tener un abordaje psicológico, y estos profesionales dirán si están en condiciones de pasar a la Cámara Gesell", dijo.

"Confiemos que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero que no prendan fuego el colegio porque eso no ayuda", agregó.

Denuncias de abuso sexual en un jardín de San Antonio de Padua

El viernes pasado, una de las madres del jardín compartió en un grupo de Whatsapp el testimonio de su hijo que contaba cómo dos de sus maestras y un hombre no identificado llevaban a niños a un cuarto al fondo de la institución donde abusaban de ellos y los hacían usar disfraces de sapo.

A partir de esta denuncia, otros padres empezaron a hablar con sus hijos y confirmaron que lo relatado era cierto y se sumaron nuevos testimonios contando hechos similares.

"Mi nena comenzó a contar cosas que me llamaron la atención, yo fui grabando esas cosas porque me parecieron raras. Me contó que iban para el fondo, que las llevaban para allá. El martes noté algo que me llamó la atención, le pregunté y ella empezó a contar todo. Contó que la tocaron y un montón de cosas más. Vamos al médico, pasamos por revisaciones y fui a hacer la denuncia. Luego lo comenté en el grupo", contó Janina, una de las denunciantes a Canal 9.

Otra de las madres denunciantes, Sofía, relató por su parte: "Ayer, cuando recibí la foto de los trajes que encontraron las madres, se las presenté a mis hijos y ahí él empieza a relatar que es un secreto, que es el juego de la sapa y el sapo, y que el sapo y la sapa le hacen cosas y me cuenta que le tocaban partes íntimas, que lo manoseaban. Me contó que jugó varias veces con él, que se llevaba a otros nenes, que los hacía bailar, que a veces le hacía reír pero que a veces le hacía doler, que lo lastimaban".

En ambos casos, las madres se quejaron de que "el jardín no dio ningún tipo de explicaciones" y que siguió habiendo clases normalmente, excepto el día de hoy con motivo del paro.

Jardín de Palermo: más denuncias de abuso sexual

Días antes de estas denuncias, ya había ocurrido un hecho similar en un jardín de infantes en el barrio porteño de Palermo. Una madre denunció que las docentes hacían cantar a los alumnos y proponían un baile donde los chicos se tenían que bajar los pantalones.

"Al principio no sabíamos si era la imaginación de los chicos, porque todos decían que había algo, pero que no podían contarlo porque era un secreto con la seño", dijo a Télam una de las madres denunciantes sobre la situación frente a la cual los chicos "empezaron a manifestarse de diferentes maneras".