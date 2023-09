Joe Lewis y la causa por corrupción en EEUU: Gobierno argentino aportó información a tribunales de Nueva York

“La información que aquí se acompaña respecto al modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios, con serias objeciones legales y éticas, se estima de interés en el expediente que tramita en el Tribunal del Distrito Sur de New York” , remarcaron por escrito desde Argentina.

El envío es “a los fines de poner en conocimiento información que puede resultar de su interés para la investigación ‘United States Discrict Court Southern District of New York. United States of América v. Joseph Lewis, defendant. Sealed Indictment 23 Crime 370”