Día del lector y la lectora: a 121 años del nacimiento de Jorge Luis Borges

A través de la perfección de su lenguaje, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía; se alzó como ganador del Premio Cervantes en 1979, y del Balzan en 1980, por sus trabajos en filología, lingüística y crítica literaria. A su vez, fue galardonado con numerosas distinciones internacionales, aunque no logró obtener el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi treinta años. Según se presume, sus posturas políticas conservadoras podrían haberle impedido obtener tal reconocimiento.

https://twitter.com/Mina_KindOfBlue/status/1297726442894233600 "La amistad no necesita frecuencia. El amor sí. Pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no.



El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible".



Jorge Luis Borges ♥️ pic.twitter.com/O6KH7SNG73 — Mina (@Mina_KindOfBlue) August 24, 2020

Hoy, un posteo del Ministerio de Educación de la Nación Argentina retoma algunas de las frases más célebres de Borges en torno a la lectura, para celebrar una fecha que invita a perderse en las historias escondidas entre las letras:

https://twitter.com/EducacionAR/status/1297851150209884160 Hoy es el Día del lector y la lectora en conmemoración al nacimiento del escritor Jorge Luis Borges.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación trabajamos por el derecho de las familias y comunidades educativas a leer, a ampliar sus mundos y cosmovisiones. A disfrutar pic.twitter.com/UdU5iMdaSE — Ministerio de Educación de la Nación Argentina (@EducacionAR) August 24, 2020

“Creo que la frase 'lectura obligatoria' es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria, es como hablar del 'placer obligatorio'. ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo que buscamos”.

“Si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, aunque ese libro sea 'El paraíso perdido' o 'El quijote'. Pero si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes”.

“Lo que yo aconsejaría es que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad.”

Actividades del día del lector y la lectora

El legado literario de Borges será recordado con la presentación de material audiovisual, homenajes, jornadas sobre su obra y clases magistrales.

A las 18 horas se realizará una jornada que será transmitida a través del canal del Centro Cultural Kirchner en YouTube y su cuenta de Facebook, en la que participarán el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la presidenta y creadora de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, María Kodama, y su vicepresidente, Fernando Flores; los profesores Graciela Maturo y Lucas Adur, y el docente y periodista Pablo De Vita. A su vez, habrá intervenciones musicales a cargo del Ensamble Fundación Borges.

Asimismo, a partir de este lunes, están disponibles en la web y el canal del Centro Cultural en YouTube las clases magistrales donde el escritor y ensayista Ricardo Piglia (1941-2017) analiza la obra de Jorge Luis Borges, en una producción conjunta entre la Televisión Pública Argentina y la Biblioteca Nacional.

En conjunto con el Archivo General de la Nación, se presentará "Borges, por él mismo", que ofrece acceso a parte del repositorio que la institución histórica conserva en torno al emblemático escritor, y en el canal de Spotify del CCK estará disponible la serie de audios grabados en 1970 como audiolibro, en los que Borges lee y comenta textos propios como "Fundación mítica de Buenos Aires", "El Golem" y "Borges y yo", entre otros.

Por otra parte, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) auspiciará las actividades de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en homenaje al escritor en el 121° aniversario de su nacimiento, que comenzarán el 24 de agosto y culminarán el 17 de septiembre con una teleconferencia en la que participarán la UNTREF y la Brown University.

Ese marco, el viernes 28 y sábado 29 tendrán lugar las Jornadas Borges 2020, organizadas junto con FYLOCIT UBA y el Foro Ecuménico Social, en las que especialistas en la obra del autor reflexionarán sobre intertextualidades borgeanas y acerca de las relecturas de los libros "El Hacedor" y "El informe de Brodie".

Este ciclo finalizará el 17 de septiembre con una teleconferencia entre la Brown University y la Untref sobre El amor en español, con la exposición del coleccionista, escritor y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli.

Los interesados en participar pueden hacerlo registrándose en https://www.eventbrite.com.ar/e/jornadas-borges-2020-tickets-116533180881. Las actividades son gratuitas y los inscriptos podrán formular preguntas y comentarios.

A su vez, el Ministerio de Cultura porteño presentará, en la web Cultura en Casa, la clase magistral brindada por Beatriz Sarlo en 2016, en la que la ensayista reflexiona en torno a la argentinidad de Borges y fue organizada por El Cultural San Martín.