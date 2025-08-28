Desde Tierra del Fuego y con descuentos de hasta el 50%: arrancó el régimen simplificado de compra de celulares y electrodomésticos







El Gobierno implementó el régimen que permite comprar productos electrónicos y electrodomésticos de Tierra del Fuego sin IVA y sin intermediarios. Así es cómo funciona.

El sistema permite la compra de celulares y productos electrónicos sin el pago del IVA.

Es oficial: el Poder Ejecutivo ya implementó el régimen simplificado para poder comprar productos electrónicos y electrodomésticos desde la provincia de Tierra del Fuego, que opera como una aduana especial por el régimen que establece la ley 19.640. Con el objetivo de poder hacer que la industria de la mencionada provincia sea más dinámica y que los consumidores puedan acceder de manera más sencilla, la nueva medida del Gobierno nacional elimina intermediarios y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida que le permite a las empresas de Tierra del Fuego poder vender los productos electrónicos y electrodomésticos de manera directa a los consumidores fue anunciada a través del decreto 334/2025. La compra solo está habilitada para uso y consumo particular, para evitar la comercialización o reventa de los productos adquiridos.

fabricado en tierra del fuego El nuevo sistema busca fortalecer la producción de electrodomésticos en Tierra del Fuego. NA

El sistema CourierTDF La primera plataforma que fue habilitada para el nuevo sistema es CourierTDF, que pertenece al grupo Mirgor. Para comprar a través de ella, tenés que acceder a la plataforma en su tienda online, seleccionar los productos que deseás adquirir, cumplir con los requisitos fiscales necesarios, hacer el pago en dólares y pagar el envío.

Están vinculados con el sistema Mirgor los teléfonos celulares y televisores de marca Samsung, Qüint y Newsan, pero se espera que en los próximos días haya más productos, como aires acondicionados, aspiradoras, batidoras, cafeteras, cámaras de fotos, lavarropas, módems, hornos, microondas, consolas de videojuegos, entre otros tantos.

electrodomesticos El sistema permite adquirir tanto electrodomésticos como productos electrónicos. Cómo comprar en Tierra del Fuego a través de Mirgor Para poder acceder a este nuevo sistema de compra en la provincia de Tierra del Fuego debes seguir los siguientes pasos: Ingresar a la plataforma habilitada para la venta directa. Registrarte y proporcionar tus datos personales que requiere, validar tu identidad según lo pide el sistema. Mira los productos que hay disponibles y selecciona los que desees. Podés elegir la opción de envío puerta a puerta si la dirección está disponible dentro de las zonas que cubre la plataforma. Día de la Madre Provincia Compras.png Desde tu casa, y con servicio puerta a puerta: así podés comprar electrodomésticos de Tierra del Fuego gracias al nuevo régimen implementado por el Gobierno. Seleccionar el método de pago. Confirmar los datos del pedido, aceptar los términos y condiciones, y concretar la compra. Luego llegará la confirmación del pedido realizado y el código de seguimiento para poder ver el estado de la compra. Cuando llegue el pedido, se recomienda guardar la documentación para hacer uso de la garantía en caso de ser necesario.