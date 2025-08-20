Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de agosto 2025







Se acercan las fechas claves para el cobro de haberes en el mes y el organismo provincial anunció cuáles serán.

Qué día cobran los jubilados del IPS.

En la Provincia de Buenos Aires, el organismo que se encarga de pagar la mayor parte de los haberes a los jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). Este organismo tiene su casa matriz en la ciudad de La Plata, pero también ofrece atención en la mayoría de los 135 municipios que componen el territorio bonaerense.

En la mayor parte de las localidades que integran la provincia, funcionan directamente instituciones conocidas como Centro de Atención Previsional, o bien Casas de la Provincia donde se nuclean distintos servicios que corresponden a una cobertura pública de parte del gobierno bonaerense. En este sentido, se anunció cuál será el calendario de pagos para el mes de agosto.

Jubilados IPS Se acerca el calendario de pagos para los haberes de agosto. Agosto 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de IPS Como suele suceder, para una mejor organización, el calendario se dividió en los últimos dos días hábiles del mes, clasificando a los beneficiarios según el pasivo remunerativo y el número final en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Por este motivo, el calendario de pagos comenzará el día jueves 28 de agosto y finalizará el viernes 29.

Para el primer día, cobrarán todos los jubilados y pensionados cuyo DNI finalice con los números 0, 1, 2 y 3. Además, se pagará el total de las pensiones no contributivas (en este caso no importa el número de documento).

El día viernes 29 de agosto cobrará el resto de los beneficiarios, es decir, todos aquellos jubilados y pensionados cuyo número final en el DNI sea 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Asimismo, el organismo advirtió que la fecha límite para el pago por ventanilla, es decir, de manera presencial, será el día 23 de septiembre de 2025.

