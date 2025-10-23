Jubilados y pensionados de IPS: cuál es el calendario de pagos de octubre 2025







El organismo previsional ya confirmó las fechas de cobro de los haberes del corriente mes. Todo lo que tenés que saber.

El organismo previsional informó las fechas de pago de haberes. Freepik

Como es costumbre, a mediados de mes, el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires recuerda las fechas de liquidación de haberes. En este caso, informó cuándo se pagará a los jubilados y pensionados que dependen del organismo.

Para ser jubilado del IPS es necesario haber aportado la totalidad, o al menos, la mayoría de los años laborales a esta caja jubilatoria. En caso de haber realizado aportes a otras cajas, como por ejemplo ANSES, será necesario realizar un trámite de reconocimiento de servicios.

Jubilados IPS Las fechas importantes para el pago de jubilaciones y pensiones de octubre. Créditos: Instituto de Previsión Social IPS: calendario de pagos del mes de octubre 2025 para jubilados y pensionados Para simplificar la organización en el calendario de pagos, el IPS suele separar las fechas en los últimos dos días hábiles del mes, basándose en los números de Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios. En octubre, los últimos días hábiles son el jueves 30 y el viernes 31.

El jueves 30 de octubre cobrarán todos los jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en: 0, 1, 2 y 3. Además, se pagará la totalidad de las pensiones no contributivas, y en este caso no es importante en qué número finaliza el documento.

El viernes 31 de octubre, por lo tanto, cobrarán todos los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por último, el organismo informó que la fecha límite para acceder al pago por ventanilla será el día 25 de noviembre.

