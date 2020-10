Among Us toma medidas para combatir a los tramposos

Uno de los grandes reclamos de la comunidad es que se haga algo para combatir a los hackers y a los tramposos. Muchos usuarios se comunican de forma secreta con otros con la única finalidad de arruinarle la partida a un tercero.

Como primera medida, InnerSloth se encuentra desarrollando un sistema de cuentas. De esta manera, los jugadores no solo estarán perfectamente individualizados, sino que podrán controlar quien ingresa a una partida.

among us impostor Muchos jugadores piden medidas para evitar que los usuarios hagan trampa. Gentileza: Innersloth

Por otro lado, se mejorarán los servidores. Esto aumentará la seguridad dentro del juego, y hará posible detectar con mayor facilidad a los hackers quienes buscan saltar reglas de la partida o modificar la estructura de la misma en perjuicio de los demás jugadores.

InnerSloth anunció que Among Us tendrá grandes cambios e incorporará al menos 14 modificaciones. Por el momento no se sabe cuándo serán aplicados estos cambios, aunque es posible que el titulo se vaya actualizando de a poco, para que los cambios no sean tan bruscos.