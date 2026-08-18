Rescataron a más de 100 gallos que eran usados en peleas en un boliche de Brandsen + Agregar ámbito en









Como parte de la investigación, fueron detenidas 27 personas sospechadas de formar parte de una organización delictiva.

Rescataron a más de 100 gallos que eran usados en peleas en un boliche de Brandsen.

La Policía Federal rescató estas semana a 111 gallos que eran utilizados para peleas ilegales en un boliche de Brandsen, provincia de Buenos Aires. Como parte de la investigación, fueron detenidas 27 personas sospechadas de formar parte de una organización delictiva.

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Además de los cargos por maltrato animal pesa contra los detenidos la acusación de levantar apuestas clandestinas, ya que el boliche en Brandsen anunciaba las peleas "con jugosos premios en dinero para los primeros puestos ganadores", y claramente eso no aludía al futuro de los animales utilizados.

El caso quedó en manos de la fiscal Mariana Albizu, de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, quién siguió la ruta de los anuncios hasta llegar a un boliche ubicado en el kilómetro 44 de la Ruta Provincial 215, donde habrían ocurrido los "eventos" que incluían la riña de gallos.

Como parte de la investigación, fueron detenidas 27 personas sospechadas de formar parte de una organización delictiva. Albizu involucró al personal del Departamento Delitos Ambientales, y presentaron las pruebas ante el juez Federico Guillermo Atencio, del Juzgado de Garantías No 1 de La Plata, quien ordenó la realización del allanamiento.

Qué encontraron en el boliche de Brandsen Los efectivos policiales revisaron el local y la trastienda, y dieron no sólo con los sucuchos donde ocurrían las peleas sino también con los 111 gallos que estaban retenidos para futuras peleas.

La justicia bonaerense detuvo a 27 personas en un operativo el apoyo de brigadas de la Dirección de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Todos los detenidos son hombres mayores de edad de nacionalidad argentina, pero sólo uno de ellos sería el organizador oficial de los eventos, a quien le corresponderían los cargos más graves. Durante el allanamiento se secuestraron dos teléfonos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos y otra documentación que hace a la causa judicial, y todo, incluidos los detenidos, quedó a disposición del juez de La Plata. Mientras tanto, los gallos fueron trasladados a "una granja acondicionada para su recuperación y cuidado"

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