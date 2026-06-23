Juicio por Loan Peña: semana clave por las declaraciones de los padres y acusados

En esta ocasión se esperan diversos testimonios que puedan reconstruir en detalle lo ocurrido el día de la desaparición del niño. También hablarán testigos y se evaluarán pruebas.

Se trata de la segunda semana de juicio por la desaparición del menor.

El juicio por la desaparición de Loan Peña llega esta semana hacia su segunda semana , con audiencias clave previstas para el miércoles y jueves en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes . En esa línea, se esperan las declaraciones de los acusados y de los primeros testigos.

Los testimonios esperados permitirán reconstruir en detalle lo ocurrido ese mediodía de almuerzo familiar en el que Loan desapareció y poner a prueba las distintas hipótesis de las partes. En ese contexto, también podrían presentarse los padres del menor, María y José, quienes no pudieron declarar el jueves pasado.

La audiencia pasada fue postergada por la ausencia de uno de los imputados, el psicólogo Federico Rossi Colombo, en la jornada inicial y por los pedidos de tiempo de la nueva defensa (Juliana Machado) para interiorizarse en el expediente, indicó TN. A la par, al momento de encarar las indagatorias, los acusados tendrán la opción de dar su versión de los hechos o guardar silencio.

padres de loan peña La audiencia pasada fue postergada por la ausencia de uno de los imputados y se espera que esta semana hable el matrimonio Peña. Captura

En paralelo, las defensas podrán avanzar con planteos sobre los procedimientos realizados durante la etapa de instrucción y así dejar sin efecto determinadas pruebas por presuntas irregularidades. En caso de que prosperen, esos cuestionamientos podrían modificar el escenario del juicio, ya sea debilitando parte de la acusación o reconfigurando el alcance de la prueba.

Juicio por Loan Peña: suspendieron la audiencia y se postergó la declaración de los padres

La tercera audiencia por el juicio por la desaparición de Loan Peña debió ser suspendida la semana pasada y quedó pactada para este miércoles. La decisión del TOF resolvió pausar de forma completa la tercera cita judicial y esto incluyó la declaración testimonial de los padres del menor.

La resolución estuvo a cargo de los magistrados Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco y se fundamentó en la necesidad técnica de salvaguardar el debido proceso legal.

Así, el Tribunal otorgó un nuevo plazo a la espera de que asuma la nueva defensa de uno de los acusados, el psicólogo Federico Rossi Colombo, junto a una debida revisión de pruebas y planteos previos a la etapa de declaraciones testimoniales, indicó Diario El Norte.