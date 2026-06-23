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23 de junio 2026 - 11:07

Juicio por Loan Peña: semana clave por las declaraciones de los padres y acusados

En esta ocasión se esperan diversos testimonios que puedan reconstruir en detalle lo ocurrido el día de la desaparición del niño. También hablarán testigos y se evaluarán pruebas.

Se trata de la segunda semana de juicio por la desaparición del menor.

Se trata de la segunda semana de juicio por la desaparición del menor.

La Voz

El juicio por la desaparición de Loan Peña llega esta semana hacia su segunda semana, con audiencias clave previstas para el miércoles y jueves en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. En esa línea, se esperan las declaraciones de los acusados y de los primeros testigos.

Los testimonios esperados permitirán reconstruir en detalle lo ocurrido ese mediodía de almuerzo familiar en el que Loan desapareció y poner a prueba las distintas hipótesis de las partes. En ese contexto, también podrían presentarse los padres del menor, María y José, quienes no pudieron declarar el jueves pasado.

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Juicio por Loan Peña: llega una semana clave a la espera de las declaraciones de los acusados y testigos

La audiencia pasada fue postergada por la ausencia de uno de los imputados, el psicólogo Federico Rossi Colombo, en la jornada inicial y por los pedidos de tiempo de la nueva defensa (Juliana Machado) para interiorizarse en el expediente, indicó TN. A la par, al momento de encarar las indagatorias, los acusados tendrán la opción de dar su versión de los hechos o guardar silencio.

padres de loan peña
La audiencia pasada fue postergada por la ausencia de uno de los imputados y se espera que esta semana hable el matrimonio Peña.

La audiencia pasada fue postergada por la ausencia de uno de los imputados y se espera que esta semana hable el matrimonio Peña.

En paralelo, las defensas podrán avanzar con planteos sobre los procedimientos realizados durante la etapa de instrucción y así dejar sin efecto determinadas pruebas por presuntas irregularidades. En caso de que prosperen, esos cuestionamientos podrían modificar el escenario del juicio, ya sea debilitando parte de la acusación o reconfigurando el alcance de la prueba.

Juicio por Loan Peña: suspendieron la audiencia y se postergó la declaración de los padres

La tercera audiencia por el juicio por la desaparición de Loan Peña debió ser suspendida la semana pasada y quedó pactada para este miércoles. La decisión del TOF resolvió pausar de forma completa la tercera cita judicial y esto incluyó la declaración testimonial de los padres del menor.

La resolución estuvo a cargo de los magistrados Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco y se fundamentó en la necesidad técnica de salvaguardar el debido proceso legal.

Así, el Tribunal otorgó un nuevo plazo a la espera de que asuma la nueva defensa de uno de los acusados, el psicólogo Federico Rossi Colombo, junto a una debida revisión de pruebas y planteos previos a la etapa de declaraciones testimoniales, indicó Diario El Norte.

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