Juicio por Loan Peña: suspendieron la audiencia de hoy y se postergó la declaración de los padres

La resolución estuvo a cargo de los magistrados Cerolini, Belforte y Bracco. Los tres fundamentaron la necesidad técnica de salvaguardar el debido proceso legal tras la reformulación de la defensa de uno de los acusados.

El saldo de la segunda jornada mostró grietas logísticas varias, entre ellas el retraso ante la ausencia injustificada de un acusado.

La tercera audiencia por el juicio por la desaparición de Loan Peña debió ser suspendida, tras ser pactada para este jueves. Al cierre de la segunda jornada, signada por desprolijidades técnicas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió pausar de forma completa la tercera cita judicial, lo cual incluyó la declaración testimonial de los padres del menor . Así, el debate recién se reanudará para el próximo miércoles 24 de junio.

La resolución estuvo a cargo de los magistrados Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco y se fundamentó en la necesidad técnica de salvaguardar el debido proceso legal.

Así, el Tribunal otorgó un nuevo plazo a la espera de que asuma la nueva defensa de uno de los acusados, el psicólogo Federico Rossi Colombo, junto a una debida revisión de pruebas y planteos previos a la etapa de declaraciones testimoniales, indicó Diario El Norte.

El hombre generó roces desde el principio de las audiencias, cuando se conectó siete horas más tarde en la primera de esta semana, del martes que se realizó por Zoom. Antes de dar paso a la ronda de los primeros testigos civiles —donde se ubican los padres del niño, María Luisa Noguera y José Peña —, el estrado deberá resolver una batería de planteos de nulidad ya anticipados en reserva por las defensas técnicas y completar la ronda de indagatorias preliminares de los imputados.

CASO LOAN Así, el Tribunal otorgó un nuevo plazo a la espera de que asuma la nueva defensa de uno de los acusados, el psicólogo Federico Rossi Colombo.

El saldo de la segunda jornada en el recinto del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional mostró grietas logísticas varias, entre ellas el retraso ante la ausencia injustificada de Alan Cañete, uno de los diez implicados en la causa conexa por el presunto desvío y entorpecimiento judicial capitaneado por la Fundación Dupuy.

La incomparecencia de Cañete desató una dura contraofensiva del fiscal federal Carlos Schaefer, quien impugnó los regímenes de libertad condicional de los profesionales de la organización civil y exigió la detención efectiva inmediata de los diez involucrados para evitar la dilación.

Entre demoras y problemas técnicos, comenzó el juicio por la desaparición de Loan

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral que busca esclarecer qué ocurrió con el niño y determinar las responsabilidades de los 17 imputados en la causa. La primera audiencia estuvo marcada por demoras, interrupciones y una situación inesperada con uno de los acusados.

El debate se inició con una hora de retraso y una de las primeras decisiones del tribunal fue ordenar la detención de Federico Rossi, el psicólogo que intervino en las pericias del caso y que había sido declarado en rebeldía por no presentarse a declarar.

Sin embargo, horas más tarde, Rossi apareció de manera remota a través de Zoom y explicó que no había viajado a Corrientes porque no contaba con dinero para afrontar el traslado ni para contratar un abogado defensor.

Durante la jornada se realizó la lectura de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal y la querella, donde se detallaron los hechos atribuidos a cada uno de los acusados y las responsabilidades que se investigan en el expediente.