Propofest: la Justicia procesó a Fini Lanusse y Hernán Boveri por el robo de medicamentos + Agregar ámbito en









Lo decidió la Sala V de la Cámara del Crimen. Los testimonios reunidos acreditaron "su consumo de propofol” y la "oportunidad de manipularlo".

La Justicia comprobó que además del consumo en común, ambos “tuvieron oportunidad de manipular" el propofol.

La Justicia confirmó el procesamiento de los anestesistas Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, en la causa de robo de medicamentos bautizada públicamente como "propofest", luego de conocerse la muerte de un colega por sobredosis. Los jueces reunieron las pruebas necesarias para confirmar el vínculo entre ambos y su uso del fármaco robado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión estuvo a cargo de la Sala V de la Cámara del Crimen, donde se confirmó por mayoría el procesamiento de ambos médicos. Los imputados continuarán bajo proceso mientras la investigación sigue su curso.

Con la firma de los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Mariano Scotto y Rodolfo Pociello Argerich en disidencia, el fallo, al que tuvo acceso TN, sostuvo que los testimonios hasta ahora reunidos en la causa “permiten tener por acreditado el vínculo amoroso de los imputados y su consumo de propofol”.

Propofest: la Justicia confirmó el procesamiento de Lanusse y Boveri por el robo de medicamentos Si bien Pociello Argerich aseguró que los testimonios no pueden probar que los medicamentos robados provenían del Hospital Italiano, los magistrados ponderaron la declaración de una colega de Lanusse que “expuso las circunstancias en las que junto al resto del grupo de amigas y colegas decidieron poner en conocimiento de las autoridades del Hospital los hechos denunciados”.

Los jueces recordaron que si bien la venta del “propofol” al público está prohibida, además de que su circulación y suministro se encuentran regulados, los imputados lo habrían obtenido ilegalmente para provecho propio. Alejandro Salazar anestesista El caso se conoció luego de la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, hallado en su departamento. X Al respecto, los magistrados agregaron que como anestesistas del Italiano, Lanusse y Boveri tenían acceso al fármaco, podían solicitarlo en la farmacia de la institución y disponer de él. También se comprobó que, concretamente, al tiempo de verificarse la evidencia del consumo en común que hacían de la sustancia, “tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor”. Qué declararon los anestesistas imputados por el robo de propofol y fentanilo La causa se conoció luego de la muerte por sobredosis del anestesiólogo Alejandro Salazar, del hospital Rivadavia, hallado en su casa. En ese contexto, Lanusse y Boveri quedaron imputados y fueron llamados a indagatoria. Durante su indagatoria, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó que también lo presentaría por escrito. En su testimonio, la residente hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima, aunque ese planteo no aportó elementos sustanciales vinculados al eje central del expediente.

Temas Policiales

medicamentos