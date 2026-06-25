Tras el debut de Mora en México con 17 años: cuáles son los 5 jugadores más jóvenes en jugar un Mundial

En México jugó como titular un menor de 18 años por primera vez en la Copa del Mundo desde 2002. Conocé los detalles y la lista de los jugadores más jóvenes que disputaron un Mundial en la historia.

Tras el debut de Mora en México con 17 años, los 5 jugadores más jóvenes en jugar una Copa del Mundo

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un Mundial con México el miércoles, cuando la sensación de 17 años saltó al campo ante la República Checa .

Mora es el futbolista más joven en este Mundial 2026 . El mediocampista se convirtió en el octavo jugador de 17 años en participar en el torneo el 11 de junio, cuando ingresó como suplente durante la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica.

Pelé fue el primer jugador de un Mundial menor de 18 años en 1958, cuando debutó con Brasil. El más joven en la historia de los Mundiales fue Norman Whiteside , de Irlanda del Norte , quien jugó en 1982 con 17 años y 41 días.

Mora es el primer jugador de 17 años en tener acción en un Mundial desde los nigerianos Femi Opabunmi y Bartholomew Ogbeche en 2002.

Estos son los jugadores más jóvenes en disputar la Copa Mundial:

1.- Norman Whiteside (Irlanda del Norte) 17 años y 41 días

Es el futbolista más joven en disputar una Copa Mundial. Lo hizo en el debut de su país en la Copa Mundial 1982 disputada en España, en el encuentro que acabó 0-0 ante Yugoslavia. Whiteside jugaría además la Copa Mundial 1986 que se jugó en México.

image

2.- Samuel Eto'o (Camerún) 17 años y 99 días

Samuel Eto'o debutó en la Copa Mundial 1998 en un partido ante la Selección de Italia. Había arrancado de suplente. Apenas tuvo protagonismo en aquel torneo, pero luego jugaría siete partidos más entre 2002, 2010 y 2014, marcando tres goles.

3.- Femi Opabunmi (Nigeria) 17 años y 101 días

El jugador nigeriano apenas disputó unos minutos en el tramo final del tercer encuentro de Nigeria en la Copa Mundial 2002 ante Inglaterra. No volvió a tener protagonismo con Nigeria en ninguna otra Copa Mundial.

4.- Salomon Olembé (Camerún) 17 años y 185 días

Salomon Olembé llegó a disputar seis partidos de la Copa Mundial de fútbol entre Francia 1998 y Corea y Japón 2002. Su debut tempranero llegó ante Austria, cuando jugó los últimos 25 minutos de partido en el debut de Camerún, en Francia 1998.

5.- Pelé (Brasil) 17 años y 235 días

La figura más reconocida de esta lista. Edson Arantes Do Nascimento es el único jugador que ha ganado tres títulos de la Copa Mundial y, además, es el quinto jugador más joven en disputar la Copa Mundial. Su primer partido llegó en el tercer encuentro de la fase de grupos ante la URSS, en 1958.

6.- Gilberto Mora (México) 17 años y 240 días

Este 11 de junio de 2026 Gilberto Mora se ha convertido en el sexto jugador más joven en disputar la Copa Mundial. El futbolista mexicano entró a la cancha en la segunda mitad del partido inaugural del torneo, en el que México se impuso por 2-0 a Sudáfrica.