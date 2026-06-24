Un imputado en el juicio por Loan Peña entregó una carta antes de hablar: qué dice el escrito + Agregar ámbito en









Se trata de un exintegrante de la Armada, en cuya camioneta se registraron rastros de Loan. Junto a él, también está señalada su esposa, una exempleada municipal.

Se trata de un hombre señalado junto a su esposa como el responsable de la sustracción del niño. La Voz

De cara a la tercera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, pactada para este miércoles, uno de los imputados entregó una carta previo a dar su testimonio. Se trata de Carlos Pérez, cuyo escrito se conoció minutos antes de una nueva jornada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pérez, exintegrante de la Armada, figura junto a su esposa, la exempleada de la Municipalidad de 9 de Julio María Victoria Caillava, como principal sospechoso de la sustracción y desaparición del chico.

Juicio por Loan Peña: qué dice la carta que entregó un imputado Para la Justicia, ambos formarían parte de una banda de siete personas relacionadas con la desaparición del menor. Entre los indicios que los complican está la aparición de rastros de olor que coinciden con Loan en los vehículos en los que se manejaba el matrimonio.

A esto se suman rastros que podrían ser del niño y las sucesivas comunicaciones entre ambos luego de que Loan fuera visto por última vez. De cara al juicio, Pérez le entregó una carta a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, con consultas vinculadas al desarrollo del proceso oral y cuestiones técnicas.

En las imágenes del escrito aparece el título “Chivos expiatorios”. Luego, el imputado expresó que el caso “ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal” y agrega que la presión mediática pudo influir en la construcción de acusaciones sin pruebas contundentes. También sostiene que ciertos indicios habrían derivado en juicios prematuros en su contra. perez y caillava.jpg Pérez sostiene que ciertos indicios habrían derivado en juicios prematuros en su contra, señalado junto a su esposa como responsables de la sustracción del niño. Juicio por Loan Peña: semana clave por las declaraciones de los padres y acusados El juicio por la desaparición de Loan Peña llega esta semana hacia su segunda semana, con audiencias clave previstas para el miércoles y jueves en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. En esa línea, se esperan las declaraciones de los acusados y de los primeros testigos. Los testimonios esperados permitirán reconstruir en detalle lo ocurrido ese mediodía de almuerzo familiar en el que Loan desapareció y poner a prueba las distintas hipótesis de las partes. En ese contexto, también podrían presentarse los padres del menor, María y José, quienes no pudieron declarar el jueves pasado. La audiencia pasada fue postergada por la ausencia de uno de los imputados, el psicólogo Federico Rossi Colombo, en la jornada inicial y por los pedidos de tiempo de la nueva defensa (Juliana Machado) para interiorizarse en el expediente, indicó TN. A la par, al momento de encarar las indagatorias, los acusados tendrán la opción de dar su versión de los hechos o guardar silencio.