"Mazadona", el crack argelino que es comparado con Maradona y jugará contra Argentina en el Mundial 2026

Ibrahim Maza tiene 20 años, juega en el Bayer Leverkusen y en la previa del debut mundialista aseguró que le “ganarían a Messi” el próximo martes 16 de junio.

En tan solo un año, el valor de mercado de Ibrahim Maza pasó de 12 millones de euros a 45 millones.

Ibrahim Maza fue noticia en los últimos días por haber desafiado a la Selección argentina al declarar ante los medios argelinos que le “ganarían a Messi” en el Mundial 2026 . Pero en Argelia su nombre se viene escuchando hace años y recibió el apodo de “Mazadona” en alusión a Diego Maradona.

Nació el 24 de noviembre de 2005 en Berlín y se crio allí, jugando en las calles de la capital alemana. Hijo de padre argelino y madre vietnamita . El partido del Mundial 2014 entre Argelia y Alemania, en el que el conjunto africano llevó hasta las cuerdas a los teutones, fue el día que marcó un antes y un después en un joven Maza de nueve años.

Atrapado por la intensidad de los Zorros del Desierto, Maza en una entrevista con la FIFA años más tarde recordó: “ Fue inspirador y me dio la confianza de que algún día yo también podría jugar al máximo nivel ”. A pesar de haber jugado en selecciones formativas de su país natal, en 2024 debutó en el primer equipo argelino. “ Fue entonces cuando comprendí lo que significaba ser argelino y defender los colores de mi nación ”, agregó.

En 2016 desde la cantera del Füchse Berlin Reinickendorf lo fichó Hertha Berlín , donde realizó las inferiores hasta debutar en primera siete años después en un partido contra Bayern Múnich. Y a menos de un mes de aquel partido, anotó un tanto y se convirtió en el goleador más joven del club en la Bundesliga.

Maza se desempeña como mediocampista ofensivo, pero también puede jugar como mediapunta o centrodelantero, se adapta a cualquier esquema. Le gusta mover la pelota en la zona entre el mediocampo y la defensa rival. Y aunque lo apoden como a Maradona, su perfil, a diferencia del de Diego, es el derecho. Cuenta con una pegada de media distancia que suele hacer daño y ya figura entre los Sub 21 de Europa con mejores estadísticas en duelos ofensivos.

Sus grandes actuaciones lo llevaron a que, en julio de 2025, lo fiché el Bayer Leverkusen por 12 millones de euros. Su valor de mercado actual, a once meses de aquella compra, es de 45 millones de euros. Ya acumula 5 goles y 7 asistencias con el conjunto de Leverkusen en 44 partidos.

ibrahim maza "Mazadona" es compañero de equipo de Exequiel Palacios, con quien se enfrentará en el debut mundialista de Argelia el martes 16 de junio. @ibomaza

Ibrahim Maza debutará en una Copa del Mundo ante Argentina

En una semana, el 16 de junio, “Mazadona” tendrá su estreno en el Mundial 2026 ante la Selección argentina de Lionel Messi y del fallecido Diego Maradona, por quien lleva ese apodo. Con su selección nacional disputó 15 partidos y ya metió dos goles.

En 2025 debutó en la Copa Africana de Naciones, entró desde el banco ante Sudán y marcó el gol del 3-0 definitivo. “Jugar por Argelia me da una chance mayor de estar en la Copa del Mundo y competir en el más alto nivel. En Alemania, con Jamal Musiala y Florian Wirtz en mi posición, era casi imposible para mí ser titular”, había declarado en una entrevista con Sky Sport Germany en noviembre de 2025.

Además, su nombre empezó a llamar la atención de grandes clubes como el Atlético de Madrid o el Barcelona para ficharlo en el próximo mercado de pases. Argentina el próximo martes podrá ser testigo del posible ascenso de una estrella apodada como el 10 campeón del mundo en 1986.