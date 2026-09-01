Juicio por la muerte de Diego Maradona: un perito respaldó el tratamiento indicado por Cosachov durante su internación

El psiquiatra José Luis Covelli sostuvo que las dosis suministradas eran bajas y no provocaron efectos tóxicos. La Fiscalía cerró la presentación de pruebas y comenzará el turno de las defensas.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque están acusados por la atención médica que recibió Diego Maradona antes de su muerte.

Un integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria que analizó la muerte de Diego Armando Maradona respaldó este martes el tratamiento farmacológico indicado por la psiquiatra Agustina Cosachov , una de las acusadas en el juicio por el fallecimiento del exfutbolista.

Se trata de José Luis Covelli , especialista en Medicina Legal y docente de esa carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA) , quien consideró que los medicamentos administrados durante la internación domiciliaria eran adecuados y descartó que las dosis hubieran generado toxicidad.

El abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk , destacó el contenido de la declaración y afirmó que el profesional ratificó que las cantidades suministradas eran bajas. “Dijo que las dosis estaban bien y señaló que no generaron un efecto tóxico en el hígado o en los riñones” , sostuvo en diálogo con la agencia NA.

Durante su exposición, Covelli también remarcó que Maradona debía contar con la asistencia de un clínico mientras permanecía en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre.

Agustina Cosachov está acusada de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Diego Maradona.

Frente a ese señalamiento, Mischanchuk aseguró que su defendida había solicitado en reiteradas oportunidades a la empresa de medicina prepaga que incorporara a un profesional de esa especialidad al equipo encargado de atender al exjugador.

En la audiencia también declaró el médico Ramiro Larrea, jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro Doctor Ángel Melchor Posse. Su testimonio había sido solicitado por los fiscales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La Fiscalía cerró la presentación de pruebas

Con las declaraciones de Covelli y Larrea, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) concluyeron la producción de su prueba en el segundo juicio por la muerte de Maradona. A partir de la próxima etapa, será el turno de los testigos propuestos por las defensas.

Cosachov está acusada junto con el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Todos afrontan una imputación por homicidio simple con dolo eventual a raíz de las presuntas irregularidades en la atención brindada al campeón del mundo, quien murió el 25 de noviembre de 2020.